Τραγωδία στο Μαϊάμι: Πέντε νεκροί από συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους της Amazon

Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή ενός μεταγωγικού αεροσκάφους της Amazon στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, καθώς τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου και προσέκρουσε σε οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή. Εκτός από τους νεκρούς, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρία νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο τραγικός απολογισμός

Ο απολογισμός της αεροπορικής τραγωδίας στο Μαϊάμι είναι βαρύς, με τουλάχιστον πέντε ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, Ντανιέλα Λεβίν-Κάβα, επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στο αεροδρόμιο, δηλώνοντας ότι «γνωρίζουμε τώρα ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν».

Από τους πέντε τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», όπως ανέφερε ο Ρέι Τζαντάλα, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην Μαϊάμι-Ντέιντ. Οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας και διερεύνησης.

Η πορεία της πτήσης και η συντριβή

Το μεταγωγικό αεροσκάφος, τύπου Prime Air, εκτελούσε την πτήση 7598. Είχε αναχωρήσει από το Πουέρτο Ρίκο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, τοπική ώρα, το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης.

Στη συνέχεια, το αεροσκάφος προσέκρουσε σε οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή βορειοδυτικά του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροσκάφος διέσχισε δρόμο πριν τελικά ακινητοποιηθεί, ενώ στο σημείο υπήρχαν πολλά οχήματα και φορτηγά, στα οποία και προσέκρουσε.

Άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης

Αμέσως μετά την έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο και την πρόσκρουσή του σε οχήματα, ξέσπασε φωτιά. Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα, φτάνοντας στο σημείο του δυστυχήματος μέσα σε λίγα λεπτά. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Οι πυροσβέστες ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία είχε εξαπλωθεί μετά τη σύγκρουση. Παράλληλα, παρείχαν βοήθεια στους τραυματίες και σε άλλα άτομα που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, μεταφέροντας τους σε νοσοκομεία της περιοχής.

Εικόνες καταστροφής και μαρτυρίες

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το πρωτοφανές δυστύχημα και την έκταση της καταστροφής. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, διακρίνονταν τεράστιες φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού να καλύπτουν την περιοχή του αεροδρομίου, δημιουργώντας ένα σκηνικό χάους και ανησυχίας.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση του αεροσκάφους με αρκετά οχήματα αμέσως μετά την έξοδό του από τον διάδρομο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις εικόνες. Η παρουσία πολλών οχημάτων και φορτηγών στο σημείο όπου ακινητοποιήθηκε το αεροσκάφος υπογραμμίζει την επικινδυνότητα του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Newsit