Με τη χθεσινή απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ξεκίνησε και επισήμως η σφοδρή, μετωπική και απευθείας σύγκρουση του πρωθυπουργού με τον πρώην πρωθυπουργό. Τα πυρά που εκτοξεύτηκαν εκατέρωθεν επιβεβαιώνουν ότι οι εμφύλιες συρράξεις διαχρονικά υπερβαίνουν σε σκληρότητα όλες τις υπόλοιπες. Πλέον, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει την ευθεία αντιπαράθεση με τον Μεσσήνιο πολιτικό, κι ας μην έχει ιδρύσει ακόμα το πολυσυζητημένο κόμμα του. Αυτή η στάση είναι σαφώς διαφορετική από τη μέχρι σήμερα διαρκή επισήμανση ότι επισήμως δεν σχολιάζει η κυβέρνηση ένα μη υπαρκτό κόμμα.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε αν υπάρχει περιθώριο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να στηρίξει μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν αναλάβει κάποιο άλλο στέλεχος τα ηνία του κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης».

Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη. Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι ο κ. Σαμαράς «Διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη», προσθέτοντας: «Ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

Στην ερώτηση μάλιστα αν θα μπορούσε να κάνει «ένα βήμα πίσω» υπό το βάρος των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά, για να κυβερνηθεί η χώρα, ο πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση επί υποθετικών σεναρίων. Αντέτεινε αρχικά: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;», για να προσθέσει ότι είναι δύσκολο να απαντά κανείς σε ερωτήματα που βασίζονται σε υποθέσεις. Ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, σημείωσε ότι προέχει να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας δούμε πρώτα τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς».

Η άμεση αντίδραση Σαμαρά

Η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού ήταν άμεση. Ενώ η συνέντευξη Τύπου ήταν σε εξέλιξη, ο Αντώνης Σαμαράς ανήρτησε ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών. Σε αυτό το βίντεο, επέκρινε σε εξίσου υψηλούς τόνους τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καλύπτοντας διάφορα θέματα, από την ακρίβεια μέχρι τα Τέμπη.

Ο κ. Σαμαράς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της π».

Διαφορετική στάση έναντι Καραμανλή

Αντίθετα, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να διατηρήσει διαφορετική στάση έναντι του έτερου πρώην πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αυτό συνέβη παρότι ο κ. Καραμανλής για δεύτερη συνεχή χρονιά δεν παρέστη στην ομιλία του πρωθυπουργού, ενώ φέτος την ίδια ώρα προλόγιζε βιβλίο για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Δομάζο στη Θράκη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr