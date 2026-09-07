Ημέρα εθνικού πένθους στο Νεπάλ για τα θύματα της φονικής πλημμύρας

Ημέρα εθνικού πένθους έχει κηρυχθεί η σημερινή στο Νεπάλ, σε μια κίνηση τιμής προς τη μνήμη των εκατοντάδων θυμάτων της φονικής πλημμύρας που έπληξε τη χώρα στις 26 Αυγούστου. Δεκατρείς ημέρες μετά την καταστροφή, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια, ενώ η αγωνία των οικογενειών για χιλιάδες αγνοούμενους παραμένει έντονη. Τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση επιζώντων.

Εθνικό πένθος και ο τραγικός απολογισμός

Η κυβέρνηση του Νεπάλ προχώρησε στην κήρυξη της σημερινής ημέρας ως ημέρας εθνικού πένθους, τιμώντας όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους κατά την καταστροφική και άνευ προηγουμένου πλημμύρα. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι προσωρινοί απολογισμοί που δόθηκαν στη δημοσιότητα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.398 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, πάνω από 5.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι περιοχές όπου εντοπίζονται οι αγνοούμενοι βρίσκονται κυρίως στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, γεγονός που καθιστά τις προσπάθειες ακόμα πιο πολύπλοκες.

Οι αγνοούμενοι και οι διασώσεις

Ανάμεσα σε αυτούς που φέρονται ως αγνοούμενοι, περιλαμβάνονται πολλοί τουρίστες και ξένοι προσκυνητές, οι οποίοι πιθανότατα βρίσκονταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της πλημμύρας. Επίσης, εκατοντάδες υπάλληλοι ή εργάτες που απασχολούνταν σε φράγματα, είτε εν λειτουργία είτε υπό κατασκευή, τα οποία σαρώθηκαν από τα ορμητικά νερά, βρίσκονται στη λίστα των αγνοουμένων.

Τις τελευταίες ημέρες, τα συνεργεία διάσωσης έχουν καταφέρει να διασώσουν τέσσερις ανθρώπους. Το Σάββατο, ανασύρθηκε από σήραγγα ένας Κινέζος υπήκοος. Την Παρασκευή, δύο εργάτες υδροηλεκτρικού σταθμού διασώθηκαν από άλλη σήραγγα. Επίσης, το Σάββατο, μια Νεπαλέζα γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο είχε θαφτεί στη λάσπη.

Συνεχείς έρευνες σε τρία επίπεδα

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους για 13η διαδοχική ημέρα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται κυρίως στις σήραγγες των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, με τον στρατό να διαβεβαιώνει ότι οι έρευνες διεξάγονται «με την ίδια ένταση με την πρώτη ημέρα».

Ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ, εκπρόσωπος του στρατού, διευκρίνισε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε τρία επίπεδα: «στην επιφάνεια, από ψηλά και στις σήραγγες». Όπως δήλωσε, «βεβαιωνόμαστε ότι κανένας δεν θα μείνει παγιδευμένος», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση των αρχών στην εξεύρεση επιζώντων.

Η αγωνία και η απογοήτευση των οικογενειών

Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των συνεργείων, οι οικογένειες των αγνοουμένων άφησαν σήμερα να φανεί η απογοήτευσή τους. Η Ρίνα Αμάτια Σρέσθα, η οποία δεν έχει λάβει νέα σχετικά με τον αδελφό της, τον γεωλόγο Σούμες Αμάτια, εξέφρασε την αγανάκτησή της.

Ο Σούμες Αμάτια εργαζόταν στο εργοτάξιο του φράγματος Trishuli-3, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα με την Κίνα. Η αδελφή του δήλωσε χαρακτηριστικά: «Λένε ότι ψάχνουν, αλλά πού είναι τα αποτελέσματα; Θέλουμε αποτελέσματα». Δεκάδες συγγενείς αγνοούμενων εργαζομένων συγκεντρώθηκαν σήμερα σε πλατεία της πρωτεύουσας Κατμαντού, αναρτώντας πανό που έγραφαν: «Πόσο καιρό θα περιμένουμε στο σπίτι και θα κλαίμε;», εκφράζοντας έτσι την απόγνωσή τους.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki