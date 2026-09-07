Έντεκα νεκροί αλπινιστές από χιονοστιβάδα στον ρωσικό Καύκασο

Έντεκα αλπινιστές έχασαν τη ζωή τους χθες στον ρωσικό Καύκασο, όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στο φαράγγι Μπεζένγκι, μια περιοχή γνωστή για τα βουνά και τον παγετώνα της, αιφνιδιάζοντας μια ομάδα 33 αλπινιστών. Παράλληλα με τους νεκρούς, έξι ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ η τύχη έξι άλλων αλπινιστών παραμένει άγνωστη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας.

Η φονική χιονοστιβάδα στο φαράγγι Μπεζένγκι

Η χιονοστιβάδα που προκάλεσε την τραγωδία εκδηλώθηκε χθες στο φαράγγι Μπεζένγκι, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια του ρωσικού Καυκάσου. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ευρέως γνωστή για το εντυπωσιακό ορεινό της τοπίο και τον παγετώνα της. Το φαινόμενο αιφνιδίασε μια ομάδα 33 αλπινιστών που βρίσκονταν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν από τη μάζα του χιονιού.

Η μάζα χιονιού, η οποία κατέβηκε από υψόμετρο 5.000 μέτρων, έθαψε μια ομάδα 15 ορειβατών μέσα στο φαράγγι Μπεζένγκι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκαν εικόνες και βίντεο που δείχνουν ένα σύννεφο χιονιού να κατεβαίνει ορμητικά στο φαράγγι, προσφέροντας μια οπτική μαρτυρία της σφοδρότητας της χιονοστιβάδας.

Ο τραγικός απολογισμός και η κατάσταση των αλπινιστών

Το ρωσικό υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοίνωσε τον τραγικό απολογισμό του περιστατικού. «Δυστυχώς, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν» από τη χιονοστιβάδα, ενώ έξι άλλοι αλπινιστές τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Η ανακοίνωση του υπουργείου διευκρίνισε επίσης ότι δέκα αλπινιστές κατάφεραν να καταρριχηθούν με ασφάλεια από την περιοχή, αποφεύγοντας τους κινδύνους.

Ωστόσο, η αγωνία παραμένει για την τύχη έξι ακόμα αλπινιστών, για τους οποίους δεν υπάρχουν πληροφορίες και η κατάστασή τους παραμένει άγνωστη. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τους, καθώς η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Αμέσως μετά την εκδήλωση της χιονοστιβάδας, ξεκίνησε μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή του φαραγγιού Μπεζένγκι. Σήμερα το πρωί, συνολικά 56 διασώστες συμμετείχαν ενεργά στις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων και παροχής βοήθειας στους τραυματίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρωσικού υπουργείου διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται εντατικά στο σημείο της χιονοστιβάδας, αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο ορεινό και παγετώδες περιβάλλον. Στόχος τους είναι ο εντοπισμός των έξι αλπινιστών των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες.

Το επιβλητικό ορεινό τοπίο του Καυκάσου

Το φαράγγι Μπεζένγκι, το οποίο αποτέλεσε το σκηνικό της τραγωδίας, περιβάλλεται από μερικά από τα υψηλότερα βουνά του κεντρικού Καυκάσου. Οι κορυφές στην περιοχή αυτή φτάνουν σε ύψος από 4.000 έως και 5.200 μέτρα, δημιουργώντας ένα επιβλητικό αλλά και απαιτητικό τοπίο για τους ορειβάτες. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται επίσης ο εντυπωσιακός παγετώνας Μπεζένγκι, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς παγετώνες του Καυκάσου.

Το φαράγγι Μπεζένγκι είναι γνωστό στους κύκλους των αλπινιστών για τις προκλήσεις που προσφέρει, αλλά και για την άγρια ομορφιά του. Οι συνθήκες στο κεντρικό Καύκασο μπορούν να είναι απρόβλεπτες, καθιστώντας την ορειβασία μια δραστηριότητα με εγγενείς κινδύνους, όπως φάνηκε και από το πρόσφατο δυστύχημα.

Με πληροφορίες από: News.gr