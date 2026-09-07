Τραγωδία στον Καύκασο: Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε 33 ορειβάτες, 11 νεκροί

Τουλάχιστον 11 ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους στον ρωσικό Βόρειο Καύκασο, έπειτα από σαρωτική χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα 33 ατόμων. Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα, στο όρος Μιζίργκι, στην περιοχή της Καμπαρντίνο – Μπαλκαρίας. Έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό έξι αγνοουμένων.

Η τραγωδία στο όρος Μιζίργκι

Η σαρωτική χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε την Κυριακή, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα, στο όρος Μιζίργκι. Το συγκεκριμένο βουνό βρίσκεται στην περιοχή της Καμπαρντίνο – Μπαλκαρίας, εντός του φαραγγιού Μπεζένγκι. Η περιοχή αυτή είναι κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τη Γεωργία και συγκαταλέγεται στις υψηλότερες κορυφές του Βόρειου Καυκάσου.

Συνολικά, η χιονοστιβάδα παρέσυρε μια ομάδα 33 ορειβατών, προκαλώντας μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε δύσβατο έδαφος. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία και κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που παρείχαν οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο απολογισμός της τραγωδίας είναι βαρύς. Έντεκα ορειβάτες εντοπίστηκαν νεκροί στα σημεία που έπληξε η χιονοστιβάδα.

Παράλληλα, έξι άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Δέκα μέλη της ομάδας των ορειβατών κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνα τους και να κατέβουν με ασφάλεια από το βουνό. Ωστόσο, η τύχη των υπόλοιπων έξι ορειβατών εξακολουθεί να αγνοείται, με τις προσπάθειες εντοπισμού τους να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Οι αρχικές πληροφορίες και η αναθεώρηση του αριθμού

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό έκαναν λόγο για μια ομάδα 15 ορειβατών που είχε πληγεί από τη χιονοστιβάδα. Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν δύο νεκρούς και δέκα αγνοούμενους, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων προχώρησε σε αναθεώρηση του απολογισμού, διευκρινίζοντας ότι στην περιοχή βρίσκονταν συνολικά 33 άνθρωποι. Αυτή η αναθεώρηση οδήγησε στην επικαιροποίηση των στοιχείων για τους νεκρούς, τους τραυματίες και τους αγνοούμενους, όπως αυτά ανακοινώθηκαν αργότερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Περισσότεροι από 50 διασώστες έχουν κινητοποιηθεί και συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων διεξάγονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, καθιστώντας το έργο των σωστικών συνεργείων ιδιαίτερα δύσκολο.

Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, ο μεγάλος όγκος του χιονιού που έχει συσσωρευτεί, καθώς και ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης νέων χιονοστιβάδων, αποτελούν σοβαρά εμπόδια στην προσέγγιση των σημείων όπου εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται οι εγκλωβισμένοι ορειβάτες.

Ποινική έρευνα για την τραγωδία

Οι ρωσικές ανακριτικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό. Στόχος είναι η πλήρης εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, μελετώντας το ενδεχόμενο αμέλειας.

Η εισαγγελία της Καμπαρντίνο – Μπαλκαρίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της έρευνας, ενώ οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των έξι αγνοουμένων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki