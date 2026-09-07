Φρικτός θάνατος για εργαζόμενο σε ζωολογικό πάρκο: Κροκόδειλος του έκανε «περιστροφή θανάτου»

Ένας εργαζόμενος σε ζωολογικό πάρκο στην Παπούα Νέα Γουινέα έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο, όταν δέχτηκε επίθεση από κροκόδειλο που φρόντιζε. Το μεγαλόσωμο ερπετό τον εγκλώβισε με τα σαγόνια του και του έκανε τη λεγόμενη «περιστροφή θανάτου», ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Adventure Park στην περιοχή Πορτ Μόρεσμπι. Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν στο πάρκο για δύο χρόνια, υπέστη σοβαρά τραύματα και κατέληξε σε νοσοκομείο την Κυριακή το πρωί.

Η επίθεση του κροκόδειλου

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο κροκόδειλος άρπαξε τον φροντιστή από τα πόδια. Επισκέπτες του πάρκου περιέγραψαν ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο εργαζόμενος έφερε ένα κοτόπουλο κοντά στον φράχτη. Τότε, ο κροκόδειλος του επιτέθηκε και προσπάθησε να τον σύρει μέσα στη δεξαμενή.

Οι ίδιοι μάρτυρες ανέφεραν ότι ο κροκόδειλος κρατούσε το θύμα του για περίπου μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας, ο άνδρας υπέφερε από το δάγκωμα του ερπετού και ψέλλιζε «δεν έχω κάνει τίποτα κακό».

Η επέμβαση της αστυνομίας και η κατάληξη

Για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας από τα σαγόνια του κροκόδειλου, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν το ερπετό πάνω από δέκα φορές. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας κατέληξε από τα τραύματά του το πρωί της Κυριακής, επισφραγίζοντας το τραγικό τέλος του περιστατικού.

Προηγούμενες πρακτικές στο πάρκο

Σε βίντεο από προηγούμενους μήνες, φαίνονται εργαζόμενοι στο πάρκο να πλησιάζουν τους κροκόδειλους σε εξαιρετικά μικρή απόσταση. Αυτές οι πρακτικές περιλάμβαναν επιδείξεις ταΐσματος μπροστά στους επισκέπτες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Με πληροφορίες από: cretalive.gr