Ούλριχ Ζίγκμουντ: το «χαμογελαστό πρόσωπο» της AfD που το Spiegel χαρακτήρισε ως «τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο της Γερμανίας»

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της AfD, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τον σαρωτικό θρίαμβο του κόμματος στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ. Ο μόλις 35 ετών πολιτικός έφερε τη γερμανική ακροδεξιά επικίνδυνα κοντά στην εξουσία, διεκδικώντας πλέον ευθέως την πρωθυπουργία του κρατιδίου. Η εκλογική αυτή επίδοση αποτελεί την ισχυρότερη στην ιστορία της AfD στη Γερμανία.

Ο εκλογικός θρίαμβος στη Σαξονία-Άνχαλτ

Στις περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν στις 6 Σεπτεμβρίου, η AfD κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 43,8% των ψήφων. Αυτό το αποτέλεσμα μεταφράστηκε σε 39 από τις συνολικά 83 έδρες στο κοινοβούλιο του κρατιδίου, αν και δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία.

Η επιτυχία αυτή θεωρείται από πολλούς ως μια ακόμη «πινελιά» στο «αγκάλιασμα» της Ευρώπης με την ακροδεξιά. Πίσω από αυτό το ιστορικό για το κόμμα αποτέλεσμα βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό η προεκλογική καμπάνια του Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο οποίος χρησιμοποίησε μια σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα και είχε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «χαμογελαστό πρόσωπο» της ακροδεξιάς

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ περιγράφεται από το πρακτορείο Reuters ως το «ηλιόλουστο, χαμογελαστό πρόσωπο» της AfD. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή, συχνά επιθετική, επικοινωνιακή στρατηγική που μπορεί να υιοθετούν άλλα στελέχη της ακροδεξιάς.

Η προσέγγισή του στην επικοινωνία του πολιτικού μηνύματος της AfD χαρακτηρίζεται από λιγότερη επιθετικότητα στην εικόνα και περισσότερα χαμόγελα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική επαφή με τους πολίτες και στην επικοινωνία, στοιχεία που φαίνεται να συνέβαλαν στην εκλογική του άνοδο.

Από το scent marketing στην πολιτική

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1990, στην πόλη Havelberg, η οποία βρίσκεται επίσης στη Σαξονία-Άνχαλτ. Οι ακαδημαϊκές του σπουδές επικεντρώθηκαν στην οικονομική ψυχολογία και τη διοίκηση επιχειρήσεων, παρέχοντάς του μια βάση στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της αγοράς.

Πριν την πλήρη ενασχόλησή του με την πολιτική, ο Ζίγκμουντ δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά σε έναν μάλλον ασυνήθιστο τομέα, το scent marketing. Πρόκειται για τη χρήση αρωμάτων σε διάφορους χώρους, με στόχο τη δημιουργία συγκεκριμένης διάθεσης στους καταναλωτές. Το 2014, μάλιστα, ίδρυσε μια εταιρεία που ειδικευόταν στην εμπορία αρωματικών ελαίων και συστημάτων αρωματισμού. Η πτυχιακή του εργασία είχε ως αντικείμενο την ψυχολογική επίδραση των αρωμάτων στην αγοραστική συμπεριφορά, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του για αυτόν τον τομέα.

Η επιρροή των σπουδών στην πολιτική επικοινωνία

Το πρακτορείο Reuters θεωρεί την περίοδο της ζωής του Ζίγκμουντ που ασχολήθηκε με το scent marketing ως ιδιαίτερα σημαντική για την μετέπειτα πολιτική του πορεία. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι οι σπουδές του και η εμπειρία του στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό κλάδο τον δίδαξαν τη μεγάλη σημασία της δημιουργίας μιας θετικής διάθεσης γύρω από ένα προϊόν ή μια ιδέα.

Αυτή η λογική, σύμφωνα με το Reuters, φαίνεται να εφαρμόζεται και στον τρόπο με τον οποίο ο Ούλριχ Ζίγκμουντ επικοινωνεί σήμερα το πολιτικό μήνυμα της AfD. Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα λιγότερο επιθετικό προφίλ και να δοθεί έμφαση στην προσωπική επαφή και την επικοινωνία, αντικατοπτρίζει την κατανόηση της ψυχολογίας του κοινού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την ένταξή του στην AfD, ο Ζίγκμουντ ήταν μέλος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU).

Με πληροφορίες από: Topontiki