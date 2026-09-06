Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με πέντε γκολ, ξεχωρίζοντας ο Λόβρο Μάγερ

Η ΑΕΚ παρουσίασε μια εμφατική αντίδραση απέναντι στον Άρη, επικρατώντας με πέντε γκολ σε μια όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση που έλαβε χώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε μετά την απώλεια βαθμών της περασμένης αγωνιστικής με την Κηφισιά, με την Ένωση να επιδεικνύει νοοτροπία πρωταθλήτριας. Ο Λόβρο Μάγερ ξεχώρισε ως ο μαέστρος της ομάδας, ενώ ο Μπάρναμπας Βάργκα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός μπροστά στην εστία.

Η αντίδραση της ΑΕΚ μετά την ισοπαλία

Το βασικό ζητούμενο για την ΑΕΚ στον αγώνα με τον Άρη ήταν να δείξει μια πραγματική αντίδραση μετά την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Η ομάδα έπρεπε να αποδείξει τη νοοτροπία της πρωταθλήτριας και να επιστρέψει στις νίκες με έναν πειστικό τρόπο. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ακολουθεί η πρεμιέρα της σεζόν στον κόσμο των αστεριών, δηλαδή στο Champions League.

Η Ένωση εμφανίστηκε στο γήπεδο ακριβώς όπως επιθυμούσε ο Μάρκο Νίκολιτς, με απόλυτη αποφασιστικότητα και προσήλωση στον στόχο της. Ολοκλήρωσε το σαββατόβραδο με πέντε τέρματα, προσφέροντας μια απολαυστική ποδοσφαιρική παράσταση στους φιλάθλους της.

Η προσήλωση των παικτών του Νίκολιτς

Παρόλο που πολλές φορές, πριν από μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, το μυαλό των παικτών μπορεί να «ταξιδέψει» στο μέλλον, οι κιτρινόμαυροι είχαν αντιληφθεί πλήρως τα λάθη τους μετά την εμφάνιση της περασμένης Κυριακής και την πρώτη απώλεια βαθμών. Είχαν κατανοήσει πώς ακριβώς έπρεπε να εμφανιστούν στον αγώνα απέναντι στον Άρη, προκειμένου να αποφύγουν παρόμοια αποτελέσματα.

Οι παίκτες του Σέρβου τεχνικού, Μάρκο Νίκολιτς, ανταποκρίθηκαν απόλυτα σε αυτό που τους είχε ζητηθεί. Μπήκαν στο παιχνίδι από το ξεκίνημα με ξεκάθαρο στόχο να κυριαρχήσουν στον αγωνιστικό χώρο και να σκοράρουν. Το κατάφεραν, και από εκεί και πέρα, όλα πήραν τον δρόμο τους προς την επικράτηση.

Η εκτελεστική δεινότητα του Βάργκα

Αν και το δεύτερο γκολ δεν ήρθε στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που θα ήταν το ιδανικό σενάριο για την ΑΕΚ, η Ένωση είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Φαινόταν πως μόλις θα έβρισκε το δεύτερο τέρμα, η υπόθεση της νίκας θα είχε ουσιαστικά τελειώσει. Ο Μπάρναμπας Βάργκα, ένας κυνικός επιθετικός που δεν χαρίζεται μπροστά στην εστία, μετέτρεψε δύο ευκαιρίες σε γκολ, επιδεικνύοντας την εκτελεστική δεινότητα που τον χαρακτηρίζει.

Μετά τα τέρματα του Βάργκα, ο Άρης κατέρρευσε, επιτρέποντας στον Δικέφαλο να είναι απολαυστικός και να σκοράρει συνολικά πέντε τέρματα. Ο Ούγγρος φορ, ο οποίος είναι άκρως αποτελεσματικός στο ξεκίνημα της σεζόν, επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως γκολτζής για την ομάδα.

Ο Λόβρο Μάγερ, ο μαέστρος της Ένωσης

Παρά την εξαιρετική απόδοση του Βάργκα, ο οποίος θα ήταν αδιαμφισβήτητα ο πολυτιμότερος παίκτης της ΑΕΚ, η παρουσία του Λόβρο Μάγερ στο γήπεδο ήταν καθοριστική. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε σε πραγματικό μαέστρο της ομάδας του Νίκολιτς, αποτελώντας τον εγκέφαλο πίσω από κάθε ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Στον υβριδικό ρόλο που έχει αναλάβει, ο Μάγερ έπαιρνε συνεχώς την μπάλα στα πόδια του και άπλωνε το παιχνίδι με τόσο όμορφο τρόπο, δημιουργώντας επιφωνήματα στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας. Πριν από τον χθεσινοβραδινό αγώνα, είχε ήδη τέσσερις ασίστ, και με τις δύο που μοίρασε στον συγκεκριμένο αγώνα, έφτασε συνολικά τις έξι. Κινούσε τα νήματα με τα μαγικά του αγγίγματα, αναδεικνύοντας τη φοβερή ποιότητα που διαθέτει με την μπάλα στα πόδια. Όπως και η ΑΕΚ συνολικά, έτσι και ο ίδιος ήταν σκέτη απόλαυση να τον βλέπεις, εισπράττοντας ένα standing ovation από όλο το γήπεδο τη στιγμή της αλλαγής του.

Η συμβολή της αμυντικής γραμμής και του Γκατσίνοβιτς

Εκτός από τις επιθετικές επιδόσεις, αξιοσημείωτη ήταν και η συμβολή της αμυντικής λειτουργίας της ΑΕΚ. Ο Ρότα είχε μια άψογη εμφάνιση ανασταλτικά στη δεξιά πλευρά, προσφέροντας ασφάλεια στην άμυνα της ομάδας. Συνολικά, η αμυντική τετράδα της Ένωσης δεν επέτρεψε στον Άρη να απειλήσει ουσιαστικά την εστία της, διατηρώντας την εστία της σχετικά ανέπαφη.

Ο Γκατσίνοβιτς, παρά το γεγονός ότι είχε κάποιες κακές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, συνέβαλε καθοριστικά σε δύο σημαντικές φάσεις. Πραγματοποίησε μια κάθετη πάσα στον Μάγερ, η οποία οδήγησε στο πρώτο γκολ του Βάργκα. Επιπλέον, έδωσε την ασίστ με μια σέντρα για το δεύτερο τέρμα του Ούγγρου επιθετικού, ενισχύοντας την επιθετική παραγωγή της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta