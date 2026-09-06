Το τρίχρονο αγόρι που ονειρεύεται την πτώση των δίδυμων πύργων και η σύνδεση που εντόπισε η μητέρα του

Ένα τρίχρονο αγόρι, ο Κέιντ, άρχισε να επαναλαμβάνει τη φράση «Δεν είμαι ο Cade», συνοδευόμενη από περιγραφές ενός κτιρίου που εξερράγη και μιας πτώσης. Η μητέρα του, Μόλι Κερνέτ, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά από τρομαχτικά όνειρα και συμπεριφορές του παιδιού της, τα οποία την οδήγησαν σε μια αναζήτηση απαντήσεων. Αυτή η αναζήτηση αποκάλυψε μια απρόσμενη σύνδεση με ένα τραγικό γεγονός του παρελθόντος.

Τα τρομακτικά όνειρα και οι αρχικές αντιδράσεις

Ο μικρός Κέιντ άρχισε να ξυπνά μέσα στη νύχτα, τρομαγμένος από όνειρα στα οποία περιέγραφε τον εαυτό του να εργάζεται σε έναν ψηλό ουρανοξύστη. Σύμφωνα με τις διηγήσεις του, από το γραφείο του μπορούσε να βλέπει το Άγαλμα της Ελευθερίας, μια λεπτομέρεια που προβλημάτισε τους γονείς του. Η μητέρα του, Μόλι Κερνέτ, αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για τη ζωηρή φαντασία ενός παιδιού.

Ο πατέρας του, Ρικ, συμφώνησε με αυτή την εκτίμηση, τονίζοντας ότι ο Κέιντ δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, κανένα μέλος της οικογένειας δεν είχε κάποια σχέση ή εργασιακή εμπειρία με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, καθιστώντας τις περιγραφές του παιδιού ακόμη πιο ανεξήγητες στην αρχή.

Ο φόβος για τα αεροπλάνα και τους ουρανοξύστες

Η κατάσταση, ωστόσο, άρχισε να παίρνει διαφορετική τροπή όταν ο Κέιντ εμφάνισε έναν έντονο φόβο για τα αεροπλάνα. Δεν φοβόταν να πετάξει ο ίδιος, αλλά έδειχνε τρομοκρατημένος κάθε φορά που τα έβλεπε στον ουρανό. Αυτή η αντίδραση ήταν ασυνήθιστη και προκάλεσε ανησυχία στους γονείς του.

Παράλληλα, η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσκολίες ακόμη και στη μετακίνησή της. Η διέλευση από το κέντρο της πόλης με το αυτοκίνητο γινόταν πρόβλημα, καθώς ο Κέιντ αντιδρούσε έντονα στην θέα των ψηλών ουρανοξυστών. Οι αντιδράσεις του ήταν τόσο έντονες που καθιστούσαν την καθημερινότητα πιο περίπλοκη για όλους.

Οι συγκεκριμένες περιγραφές και η άρνηση του ονόματος

Η εξέλιξη των γεγονότων κορυφώθηκε όταν ο Κέιντ άρχισε να δίνει ακόμη πιο συγκεκριμένες και ανατριχιαστικές περιγραφές. Σύμφωνα με τη μητέρα του, της διηγήθηκε ότι βρισκόταν σε ένα κτίριο το οποίο χτυπήθηκε από κάτι, ότι στη συνέχεια εξερράγη και πως ο ίδιος έπεσε. Αυτές οι λεπτομέρειες άρχισαν να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα.

Επιπλέον, ο μικρός Κέιντ επέμενε με μεγάλη σιγουριά ότι το όνομά του δεν ήταν στην πραγματικότητα Κέιντ. Αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με τις λεπτομερείς περιγραφές των ονείρων του, ώθησε τη μητέρα του να αναζητήσει απαντήσεις πέρα από τη σφαίρα της παιδικής φαντασίας.

Η αναζήτηση της μητέρας και η απρόσμενη σύνδεση

Η Μόλι Κερνέτ, αναζητώντας εξηγήσεις για τα όσα βίωνε ο γιος της, στράφηκε στο διαδίκτυο. Εκεί, σύμφωνα με όσα διηγήθηκε στην εκπομπή The Ghost Inside My Child, έλαβε βοήθεια από μια άλλη μητέρα. Αυτή η μητέρα της απέστειλε πληροφορίες σχετικά με έναν άνδρα που εργαζόταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Ο άνδρας αυτός είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους. Η Μόλι Κερνέτ υποστηρίζει ότι, μόλις είδε τη φωτογραφία και το βιογραφικό του συγκεκριμένου άνδρα, εντόπισε εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατό του και όσα περιέγραφε ο Κέιντ στα όνειρά του. Παρόλα αυτά, δεν επικοινώνησε ποτέ με την οικογένεια του θανόντος, καθώς δεν επιθυμούσε να διαταράξει το πένθος τους.

Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα του Κέιντ

Αυτή η ασυνήθιστη ιστορία είχε άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα του μικρού Κέιντ. Σύμφωνα με τη μητέρα του, άλλα παιδιά άρχισαν να τον αποκαλούν ψεύτη, δημιουργώντας ένα δύσκολο περιβάλλον για εκείνον. Ορισμένοι γονείς, μάλιστα, δεν ήθελαν τα παιδιά τους να παίζουν μαζί του, γεγονός που απομόνωσε τον Κέιντ από τους συνομηλίκους του.

Οι δάσκαλοί του αντιμετώπιζαν επίσης δυσκολίες στη διαχείριση των αντιδράσεών του μέσα στην τάξη, καθώς η συμπεριφορά του επηρεαζόταν από τα όσα βίωνε. Παρά όλες αυτές τις δυσκολίες, οι γονείς του Κέιντ έχουν ως προτεραιότητα να ζήσει το παιδί τους μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία, προσπαθώντας να τον προστατεύσουν από τις επιπτώσεις αυτής της παράξενης κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta