Οι κάλπες στη Γερμανία «δείχνουν» το μέλλον της Ευρώπης: Η νίκη του AfD προκαλεί ανησυχία

Η νίκη της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) σε τοπικές εκλογές στην ανατολική Γερμανία έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στα πολιτικά θεμέλια ολόκληρης της Ευρώπης, λειτουργώντας ως προαναγγελία πιθανών ευρύτερων ανατροπών στη Γηραιά ήπειρο κατά την ερχόμενη χρονιά. Το αποτέλεσμα αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το νεότερο βήμα σε μια σταθερή πορεία ετών που φέρνει τις δυνάμεις της ακροδεξιάς όλο και πιο κοντά στον πυρήνα της ευρωπαϊκής εξουσίας, όπως επισημαίνουν αναλυτές.

Η «σεισμική» νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Η σαρωτική νίκη της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) στις τοπικές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί ως «σεισμική», «κοινωνικοπολιτικός σεισμός» και «σημείο καμπής για τη Γερμανία» από πολιτικούς αναλυτές και διεθνή Μέσα. Παρόλο που η Σαξονία-Άνχαλτ είναι ένα από τα μικρότερα από τα 16 κρατίδια της Γερμανίας, με μόλις 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόρους σε σύνολο 59 εκατομμυρίων σε εθνικό επίπεδο, το αποτέλεσμα της κάλπης αποκτά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από τα γεωγραφικά όρια της περιοχής.

Η AfD δεν κατάφερε οριακά να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, ωστόσο η εκλογική της επίδοση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική τόσο για το εσωτερικό της Γερμανίας όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ευρεία επικράτηση του κόμματος προκάλεσε αναταράξεις που έφτασαν από τη Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο μέχρι το Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, με τους New York Times να σημειώνουν ότι σπάνια μια τοπική εκλογική αναμέτρηση έχει θεωρηθεί τόσο καθοριστική για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Προαναγγελία για ευρύτερες ανατροπές στην Ευρώπη

Η εντυπωσιακή επικράτηση της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» ενδέχεται να αποτελέσει προμήνυμα αλλά και «οδηγό» για ανάλογες νίκες της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων που είναι προγραμματισμένες για τον επόμενο χρόνο. Το λαϊκιστικό και αντιμεταναστευτικό μήνυμα του AfD απηχεί τις θέσεις εθνικιστών ηγετών σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, όπου οι ψηφοφόροι διακατέχονται από παρόμοιες ιδεολογίες.

Η ανάλυση του BBC επιχειρεί να εξηγήσει γιατί το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ συνιστά προειδοποίηση προς τα παραδοσιακά κόμματα και το ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμβαίνει στη Γερμανία, η οποία μετά το σκοτεινό κεφάλαιο του Ναζισμού περιθωριοποιούσε συστηματικά τις ακροδεξιές δυνάμεις.

Οι επιπτώσεις για τη γερμανική πολιτική σκηνή

Η σαρωτική επικράτηση της AfD αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση στην ήδη δοκιμαζόμενη κεντρώα κυβέρνηση συνασπισμού στο Βερολίνο και προσωπικά στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Ο κ. Μερτς είχε δεσμευτεί ότι θα περιόριζε τη δημοτικότητα της AfD, όμως το αποτέλεσμα κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Η νέα εκλογική ήττα θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα ακόμη καθοριστικό πλήγμα για έναν ήδη βαθιά αντιδημοφιλή καγκελάριο, όπως επισημαίνει το BBC.

Το αποτέλεσμα προκαλεί ταυτόχρονα βαθύτερο προβληματισμό μέσα στη Γερμανία, όπου η ναζιστική περίοδος εξακολουθεί να βαραίνει έντονα την πολιτική ζωή. Πρόκειται για την πρώτη τόσο μεγάλη εκλογική επιτυχία ενός σκληρού δεξιού εθνικιστικού κόμματος μετά την πτώση του Τρίτου Ράιχ το 1945.

Η αδυναμία των κυβερνήσεων και οι ευρωπαϊκές προεκτάσεις

Η πολιτική αδυναμία της γερμανικής κυβέρνησης έχει, παράλληλα, ευρωπαϊκές προεκτάσεις. Η Γερμανία παραμένει η ισχυρότερη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές πιέσεις, όπως η ρωσική επιθετικότητα, η εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και η οικονομική απειλή από την Κίνα. Ένα αποδυναμωμένο και εσωστρεφές Βερολίνο, συνεπώς, δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα και για ολόκληρη την ΕΕ.

«Η ανεπτυγμένη Ευρώπη βιώνει μια μορφή σύνθετης κρατικής αποτυχίας», δηλώνει στους Times ο Μουτζτάμπα Ραχμάν, αναλυτής ειδικευμένος σε ευρωπαϊκά θέματα στην εταιρεία συμβούλων πολιτικού κινδύνου Eurasia Group. Ο ίδιος προσθέτει ότι «οι κυβερνήσεις αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του κόστους διαβίωσης και δεν μπορούν να αποδώσουν αποτελέσματα για τους ψηφοφόρους τους».

Οι επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη

Ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων που είναι προγραμματισμένες για τον επόμενο χρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη, η νίκη του AfD στη Γερμανία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι Γάλλοι ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν νέο πρόεδρο την ερχόμενη άνοιξη, στην Ισπανία οι κάλπες αναμένονται έως τον Αύγουστο, ενώ στην Ιταλία οι εκλογές θα διεξαχθούν έως τα τέλη του επόμενου έτους.

Σε όλες αυτές τις χώρες, οι ακροδεξιοί υποψήφιοι καταγράφουν άνοδο, απειλώντας τις σημερινές κυβερνήσεις που χρεώνονται συστημικά οικονομικά προβλήματα. Η επικράτηση της ακροδεξιάς στη Γερμανία σηματοδοτεί, κατά τους αναλυτές, μια ευρύτερη τάση στην Ευρώπη, με το μήνυμα που έρχεται από τη Σαξονία-Άνχαλτ να θεωρείται ισχυρό προς το Βερολίνο και ολόκληρη την Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis