Ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ινδονησία: Επτά αεροδρόμια κλειστά, χιλιάδες πτήσεις επηρεάζονται

Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί στην Ινδονησία, καθώς επτά αεροδρόμια παραμένουν κλειστά λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Το φαινόμενο οφείλεται στις συνεχείς εκρήξεις του όρους Άνακ Κρακατάου, οι οποίες έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία της χώρας. Μεταξύ των αεροδρομίων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους είναι και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα, επηρεάζοντας ένα μεγάλο αριθμό επιβατών.

Παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας αεροδρομίων

Η αναστολή λειτουργίας επτά αεροδρομίων στην Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένου του βασικού διεθνούς αεροδρομίου της Τζακάρτα, παρατείνεται. Τα αεροδρόμια αναμένεται να παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον έως τις 18:00 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της αυξημένης εκρηκτικής δραστηριότητας του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου, η οποία καθιστά επικίνδυνη την εναέρια κυκλοφορία.

Ανάμεσα στα αεροδρόμια που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, βρίσκονται και δύο στην ευρύτερη περιοχή της Τζακάρτα. Ένα από αυτά χρησιμοποιείται και από την ινδονησιακή πολεμική αεροπορία, υπογραμμίζοντας την έκταση του προβλήματος που έχει προκληθεί από τις ηφαιστειακές εκρήξεις.

Επιπτώσεις στις πτήσεις και τους επιβάτες

Οι συνέπειες της ηφαιστειακής δραστηριότητας είναι εκτεταμένες για τις αεροπορικές μετακινήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 2.300 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί ή αναμένεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο σε περίπου 270.000 επιβάτες, οι οποίοι βλέπουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια να ανατρέπονται.

Μόνο στο βασικό διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, το Soekarno-Hatta International Airport, επρόκειτο να πραγματοποιηθούν περίπου 1.000 αφίξεις και αναχωρήσεις. Η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου της Τζακάρτα, Angkasa Pura, συνέστησε στους επιβάτες να επικοινωνούν διαρκώς με τις αεροπορικές εταιρείες τους για να ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση των πτήσεών τους.

Η δραστηριότητα του όρους Άνακ Κρακατάου

Το όρος Άνακ Κρακατάου, το όνομα του οποίου σημαίνει «το παιδί του Κρακατάου», παρουσιάζει έντονη εκρηκτική δραστηριότητα από το Σάββατο. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκρήξεων, έχουν παρατηρηθεί εκροές λάβας και πυροκλαστικών υλικών, ενώ ο ήχος των εκρήξεων έγινε αντιληπτός ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από το ηφαίστειο.

Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, με την εκτόξευση ηφαιστειακής τέφρας να φτάνει σε ύψος έως και 50.000 πόδια. Η ινδονησιακή υπηρεσία ηφαιστειολογίας έχει εκδώσει προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η πιθανότητα νέας έκρηξης παραμένει υψηλή, γεγονός που διατηρεί την ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων και των κατοίκων της περιοχής.

Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις από τις αρχές

Οι αρχές της Ινδονησίας επισημαίνουν ότι ένας από τους βασικούς κινδύνους που απορρέουν από την ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι η εκτόξευση πυρακτωμένων βράχων. Αυτό συνδυάζεται με την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων ηφαιστειακής τέφρας, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους κινητήρες των αεροσκαφών και να μειώσει δραματικά την ορατότητα.

Παράλληλα, εάν η εκρηκτική δραστηριότητα του Άνακ Κρακατάου συνεχιστεί με την ίδια ένταση, δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες ροές λάβας. Οι συνεχείς προειδοποιήσεις των αρχών υπογραμμίζουν την ανάγκη για επαγρύπνηση και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του ηφαιστείου.

Με πληροφορίες από: Reader