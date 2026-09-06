Η τραγωδία με το Phantom στην Τανάγρα: Τα πρώτα στοιχεία και η θλίψη για τους δύο πιλότους

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Πολεμική Αεροπορία και το πανελλήνιο μετά το συγκλονιστικό δυστύχημα στην Τανάγρα. Ένα F-4 Phantom συνετρίβη κοντά στην περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί της 348 Μοίρας Τακτικής Αεροπορίας «Άρης». Πρόκειται για τον Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών, και τον Επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν σε πτήση επίδειξης στο πλαίσιο αεροπορικής εκδήλωσης.

Η μοιραία πτήση και η συντριβή

Το αεροσκάφος απογειώθηκε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, μπροστά σε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν την αεροπορική εκδήλωση. Ωστόσο, μόλις λίγα λεπτά αργότερα, σε απόσταση περίπου δύο με τριών ναυτικών μιλίων από τον διάδρομο, άρχισε να χάνει απότομα ύψος.

Η πτήση εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε τραγωδία, καθώς το Phantom πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση με μεγάλη κλίση καθόδου. Τελικά, συνετρίβη περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από το σημείο απογείωσης, σε βιομηχανική περιοχή ανάμεσα στα Οινόφυτα και το Δήλεσι. Οι δύο χειριστές δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος, καθώς δεν υπήρξε επαρκής χρόνος για την ενεργοποίηση του συστήματος εκτίναξης.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο πιλότοι να επιχείρησαν να απομακρύνουν το αεροσκάφος από κατοικημένες περιοχές και από το σημείο όπου βρίσκονταν οι θεατές της αεροπορικής εκδήλωσης, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω θύματα.

Η επιχείρηση διάσωσης και οι συνέπειες

Από τη συντριβή του αεροσκάφους προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ τα συντρίμμια του διασκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση. Το κύριο τμήμα του Phantom κατέληξε στη στέγη εργοστασίου, ενώ μεταλλικά κομμάτια εκτινάχθηκαν ακόμη και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων, φτάνοντας σε αυλές, γκαράζ και χώρους στάθμευσης γειτονικών επιχειρήσεων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ομάδες της ΕΜΑΚ, οι οποίες εντόπισαν τους δύο χειριστές νεκρούς. Η πτώση προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά, η οποία ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και τα εύφλεκτα υλικά που υπήρχαν στις εγκαταστάσεις της περιοχής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 95 πυροσβέστες με 29 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ειδικές ομάδες διάσωσης, ενώ από αέρος επιχειρούσαν πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το βράδυ, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής για προληπτικούς λόγους.

Το βαρύ πένθος για τους δύο αξιωματικούς

Οι δύο χειριστές, ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, είχαν στο ενεργητικό τους περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπειρία τους. Η απώλειά τους έχει σκορπίσει θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις και το πανελλήνιο, με τις οικογένειές τους να είναι τραγικές φιγούρες, καθώς και οι δύο πιλότοι αφήνουν πίσω ανήλικα παιδιά.

Μετά το συγκλονιστικό δυστύχημα, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας.

Ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου: Η βάπτιση που δεν έγινε

Ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών, επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κορούλα του το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στον Κάτσικα Ιωαννίνων, όπου ζουν οι γονείς του. Ο πατέρας του Δημήτρη Πέτρου κατάγεται από το Πολυστάφυλο Πρέβεζας, ενώ η μητέρα του από τα Πράμαντα Τζουμέρκων, με τα οποία ο σμηναγός διατηρούσε στενούς δεσμούς από τα παιδικά του χρόνια.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Πολυστάφυλου Πρέβεζας, Κωνσταντίνος Καραβίδας, περιέγραψε τον Δημήτρη Πέτρου ως «έναν άγγελο» που αγαπούσε το χωριό, ενώ η οικογένειά του είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Ο πατέρας του ήταν συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα του συνταξιούχος καθηγήτρια, ενώ ο σμηναγός είχε και μία αδελφή.

Βαρύ είναι το κλίμα στα Πράμαντα Τζουμέρκων, τόπο καταγωγής της μητέρας του, με τον δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαΐτση, να αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου με μία λιτή και συγκινητική ανάρτηση. Ο δήμαρχος περιέγραψε μία ιδιαίτερα προσωπική στιγμή που δείχνει τη σχέση του σμηναγού με τα Πράμαντα και την υπερήλικη γιαγιά του, την κυρά Σταθούλα.

Ο Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας και η απώλεια

Ο Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, 40 ετών, πατέρας ενός 5χρονου παιδιού, καταγόταν από τον Πύργο. Η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, καθώς και στις Ένοπλες Δυνάμεις και το πανελλήνιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos