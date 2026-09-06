Τρεις νεκροί από νέο ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο – Κάλεσμα στις ΗΠΑ για δράση

Νέο ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε στον νότιο Λίβανο σήμερα το απόγευμα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων. Το περιστατικό αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε επτά για την ημέρα, έπειτα από σειρά ισραηλινών επιθέσεων που έλαβαν χώρα εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας στην περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ενώ η λιβανική ηγεσία έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα στη διεθνή κοινότητα για άμεση παρέμβαση.

Η απογευματινή επίθεση στη Ναμπατίγια

Η τελευταία επίθεση, η οποία ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Στόχος της επίθεσης ήταν ένας χώρος στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή της Ναμπατίγια, μια περιοχή που βρίσκεται στον νότιο Λίβανο. Το πλήγμα αυτό είχε ως συνέπεια τον θάνατο τριών ατόμων, προσθέτοντας νέες απώλειες στον ήδη βαρύ απολογισμό της ημέρας.

Μετά το συγκεκριμένο συμβάν, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα μέσα στην ίδια ημέρα ανήλθε στους επτά. Τα περιστατικά αυτά εκτυλίσσονται σε ένα κλίμα εύθραυστης εκεχειρίας, η οποία φαίνεται να δοκιμάζεται από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή.

Οι πρωινές επιθέσεις και οι εκτεταμένες ζημιές

Πριν από το απογευματινό πλήγμα στη Ναμπατίγια, είχαν προηγηθεί και άλλες ισραηλινές επιθέσεις νωρίτερα την ίδια ημέρα. Αυτές οι πρωινές επιθέσεις είχαν προκαλέσει τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε επτά με την προσθήκη των τριών νεκρών του απογεύματος. Οι επιθέσεις αυτές δεν περιορίστηκαν μόνο σε ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα πλήγματα αυτά προκάλεσαν επίσης σοβαρές ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια, επηρεάζοντας τις κρατικές υποδομές του Λιβάνου. Επιπλέον, ένα εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο καταστράφηκε ολοσχερώς, γεγονός που αναδεικνύει τις επιπτώσεις των επιθέσεων και στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Η αντίδραση του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν

Αντιδρώντας στις συνεχείς επιθέσεις, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε απευθύνει νωρίτερα σήμερα κάλεσμα στην Ουάσινγκτον και τη διεθνή κοινότητα. Ο πρόεδρος Αούν ζήτησε να «σταματήσουν» οι ισραηλινές επιθέσεις που πλήττουν το έδαφος της χώρας του. Η έκκληση αυτή έγινε σε μια περίοδο όπου οι επιθέσεις είχαν ήδη προκαλέσει τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τα πλήγματα, χαρακτηρίζοντάς τα ως «επικίνδυνη κλιμάκωση». Τόνισε επίσης ότι οι ενέργειες αυτές «επηρεάζουν τους κρατικούς θεσμούς του Λιβάνου», καθώς και τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις τους στην ομαλή λειτουργία της χώρας και την ευημερία των πολιτών.

Έκκληση για άμεση διεθνή δράση

Στο πλαίσιο της έντονης ανησυχίας του, ο πρόεδρος Αούν κάλεσε συγκεκριμένα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και άλλες χώρες να «αναλάβουν δράση επειγόντως». Ο στόχος αυτής της δράσης, όπως ανέφερε, είναι να «σταματήσουν αυτές τις παραβιάσεις» που διαπράττονται στο λιβανικό έδαφος. Η έκκληση του Λιβανέζου προέδρου υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

Η ζήτηση για επείγουσα δράση από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες αντανακλά την επιθυμία του Λιβάνου για προστασία των συνόρων και των υποδομών του, καθώς και την αποτροπή περαιτέρω απωλειών ανθρώπινων ζωών. Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο παραμένει τεταμένη, με τις εκκλήσεις για διεθνή παρέμβαση να εντείνονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki