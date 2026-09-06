Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες του Phantom με τον πύργο ελέγχου μετά το δυστύχημα

Στο επίκεντρο της έρευνας για το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα, που οδήγησε στον θάνατο τους δύο έμπειρους χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας, τον σμηναγό (Ι) Δημήτρη Πέτρου και τον επισμηναγό (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, βρίσκονται οι καταγεγραμμένες συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου. Η αρμόδια επιτροπή καλείται να ανασυνθέσει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμη επίσημο συμπέρασμα για τα αίτια της συντριβής.

Η μοιραία πτήση και οι χειριστές

Το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας «Άρης» της 117 Πτέρυγας Μάχης συμμετείχε στο πρόγραμμα του Athens Flying Week 2026. Το αεροσκάφος κατέπεσε στις 14:55 του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Οι δύο αξιωματικοί χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα έμπειροι, καθώς ο καθένας τους είχε περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης και σημαντική εξοικείωση με τον συγκεκριμένο τύπο μαχητικού. Η πτήση επίδειξης είχε ξεκινήσει λίγα λεπτά πριν την πτώση.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα

Το Phantom εκτελούσε προγραμματισμένους ελιγμούς σε χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα, ακολουθώντας το προκαθορισμένο πρόγραμμα της επίδειξης. Στα βίντεο που έχουν καταγραφεί, διακρίνεται να πραγματοποιεί χαμηλή διέλευση με πλήρη μετάκαυση.

Στη συνέχεια, εισέρχεται σε δεξιά στροφή με μεγάλη κλίση. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελιγμού, το αεροσκάφος εμφανίζει αυξημένο ρυθμό καθόδου, χάνει απότομα ύψος και τελικά καταλήγει στο έδαφος.

Η έρευνα σε βάθος

Η αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Πρώτη προτεραιότητα των εμπειρογνωμόνων είναι η λεπτομερής ανάλυση των βίντεο που προέρχονται από τις κάμερες της διοργάνωσης, τα τηλεοπτικά συνεργεία και τα κινητά τηλέφωνα των θεατών. Το υλικό αυτό, από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες, αναμένεται να προσφέρει πληροφορίες για την ταχύτητα, την κλίση, το ύψος και τη συμπεριφορά του αεροσκάφους στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην καταγεγραμμένη επικοινωνία του πληρώματος με τον Πύργο Ελέγχου. Οι ερευνητές θα αναζητήσουν τυχόν αναφορές των χειριστών για προειδοποιητικές ενδείξεις στο πιλοτήριο, τεχνικά προβλήματα ή απώλεια ισχύος. Ωστόσο, η απουσία αναφοράς δεν αποκλείει μια αιφνίδια βλάβη, καθώς όλα εξελίχθηκαν σε ελάχιστο χρόνο και σε πολύ χαμηλό ύψος.

Τι εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες

Με βάση την πρώτη ανάγνωση του οπτικού υλικού, ειδικοί εκτιμούν ότι το Phantom ενδέχεται να παρουσίασε απώλεια ισχύος μετά τη δεξιά στροφή. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν οι δύο κινητήρες του αεροσκάφους, το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και τα επιμέρους μηχανικά συστήματα.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εκδηλώθηκε κάποιο αεροδυναμικό φαινόμενο κατά τον απαιτητικό ελιγμό. Τα συντρίμμια του αεροσκάφους είναι διασκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα, γεγονός που καθιστά την έρευνα ιδιαίτερα δύσκολη.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Με βάση αποκλειστικά την πρώτη ανάγνωση του οπτικού υλικού, ειδικοί εκτιμούν ότι το Phantom ενδέχεται να παρουσίασε απώλεια ισχύος μετά τη δεξιά στροφή. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν οι δύο κινητήρες, το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και τα επιμέρους μηχανικά συστήματα, καθώς και το ενδεχόμενο να εκδηλώθηκε κάποιο αεροδυναμικό φαινόμενο κατά τον απαιτητικό ελιγμό.

Μεταξύ των υποθέσεων που έχουν διατυπωθεί βρίσκεται η ταυτόχρονη σβέση των κινητήρων, μια διαφορετική σοβαρή μηχανική αστοχία ή η αδυναμία ανάκτησης ύψους εξαιτίας της ταχύτητας, της κλίσης και της πολύ μικρής απόστασης από το έδαφος. Πρόκειται, ωστόσο, για σενάρια εργασίας και όχι για διαπιστωμένα αίτια. Ασφαλή απάντηση μπορεί να δώσει μόνο η ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Δύσκολη η συλλογή των συντριμμιών

Κρίσιμο τμήμα της έρευνας αποτελεί η περισυλλογή και ταξινόμηση των συντριμμιών. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το αεροσκάφος προσέκρουσε αρχικά σε ξύλινη κολώνα χαμηλής τάσης και στη συνέχεια διαλύθηκε, με τα κομμάτια του να εκτινάσσονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων. Τμήμα του Phantom κατέληξε μέσα σε εγκαταστάσεις εργοστασίου, ενώ από την πρόσκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη διασπορά των ευρημάτων αναμένεται να κάνει περισσότερο σύνθετη και χρονοβόρα τη διαδικασία ανασύνθεσης του αεροσκάφους.

Εμπειρογνώμονες που ανέλυσαν τα διαθέσιμα πλάνα εκτίμησαν ότι οι χειριστές παρέμειναν έως το τέλος στο αεροσκάφος, ενδεχομένως προσπαθώντας να κατευθύνουν την πτώση μακριά από τους θεατές και κατοικημένα σημεία. Και αυτή η εκτίμηση, πάντως, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την επίσημη έρευνα και τα δεδομένα της πτήσης.

Μετά την τραγωδία, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Athens Flying Week ματαιώθηκε, ενώ με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr