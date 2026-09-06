Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τη Ματίνα Παγώνη στο Μαξίμου για υποψηφιότητα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στη Ματίνα Παγώνη, καλώντας την να τον επισκεφτεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να οριστικοποιηθεί το ζήτημα της υποψηφιότητάς της στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η πρόσκληση αυτή, η οποία έγινε δημόσια, έρχεται να θέσει σε νέα βάση μια συζήτηση που υφίσταται εδώ και αρκετό καιρό, καθώς η γνωστή συνδικαλίστρια γιατρός έχει δεχθεί έντονες κρούσεις από το κυβερνών κόμμα.

Η συνάντηση στη ΔΕΘ και η δημόσια πρόσκληση

Η δημόσια πρόσκληση του πρωθυπουργού προς τη Ματίνα Παγώνη εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυρία Παγώνη είχαν μια τυχαία συνάντηση στα περίπτερα της έκθεσης, γεγονός που οδήγησε στην επίσημη πρόσκληση για συζήτηση στο Μαξίμου.

Η συζήτηση για την πιθανή υποψηφιότητα της κυρίας Παγώνη υπήρχε γενικώς εδώ και καιρό, με το κόμμα να της απευθύνει έντονες κρούσεις. Ωστόσο, η τυχαία αυτή συνάντηση με τον πρωθυπουργό και η δημόσια πρόσκληση που ακολούθησε, έδωσαν νέα δυναμική και επίσημο χαρακτήρα στο θέμα. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε όσους βρίσκονταν τριγύρω και συμμετείχαν στη συζήτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Της έχω πει να κατέβει».

Ο διάλογος και η αμοιβαία εκτίμηση

Η αμοιβαία εκτίμηση που υπάρχει ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τη Ματίνα Παγώνη είναι εμφανής και δεν κρύβεται, όπως φάνηκε και από τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ τους κατά τη συνάντηση στη ΔΕΘ. Η στιγμή αυτή υπογράμμισε τη θετική σχέση που έχουν οι δύο προσωπικότητες.

Συγκεκριμένα, η κυρία Παγώνη, μόλις αντίκρισε τον πρωθυπουργό, δεν δίστασε να του απευθυνθεί με τα λόγια «Πρόεδρε είσαι κούκλος». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανταπέδωσε την κολακεία, απαντώντας της «και συ δεν πας πίσω», εκφράζοντας πιθανόν τον θαυμασμό του για το πετρόλ πουκάμισο που φορούσε η Ματίνα Παγώνη εκείνη τη στιγμή.

Προτιμήσεις και οι εκτιμήσεις του Μαξίμου

Όσον αφορά την πιθανή της συμμετοχή στα ψηφοδέλτια, η Ματίνα Παγώνη θα προτιμούσε να είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η επιθυμία της για τον τρόπο με τον οποίο θα εκπροσωπήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Παρά την προτίμηση αυτή, στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί η εκτίμηση πως η κυρία Παγώνη θα εκλεγεί ανεξάρτητα από το εκλογικό διαμέρισμα ή τον τύπο ψηφοδελτίου στο οποίο θα θέσει υποψηφιότητα. Αυτή η εκτίμηση υπογραμμίζει την αναγνώριση της δημοτικότητας και της επιρροής της.

Η επόμενη κίνηση και η οριστικοποίηση

Προφανώς, όλες οι λεπτομέρειες και οι τελικές αποφάσεις σχετικά με την υποψηφιότητα της Ματίνας Παγώνη θα ληφθούν και θα κριθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που συζητήθηκε στη ΔΕΘ. Η συνάντηση αυτή στο Μαξίμου αναμένεται να είναι καθοριστική για την εξέλιξη του θέματος.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για την οριστικοποίηση της απόφασης, μετά από μια περίοδο κατά την οποία η συνδικαλίστρια γιατρός δεχόταν έντονες κρούσεις από το κυβερνών κόμμα για να ενταχθεί στα ψηφοδέλτιά του.

Με πληροφορίες από: Topontiki