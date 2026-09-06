«Σε αγαπώ, μην ανησυχείς, θα τα ξαναβρούμε»: Τα τελευταία λόγια της Λορένας πριν τη δολοφονία της

Η δραματική κλήση της 46χρονης Λορένα Ιτσέρι στην αστυνομία, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον 36χρονο πρώην σύντροφό της, Φεντερίκο Βέλα, αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας στη Φλωρεντία. Η γυναίκα, κλειδωμένη στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, προσπάθησε να σώσει τη ζωή της, απευθύνοντας λόγια αγάπης στον δράτη. Λίγο αργότερα, ο Βέλα την πέταξε από γέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Α1 στην Ιταλία.

Η δραματική κλήση στο 112

Η Λορένα Ιτσέρι κάλεσε το 112 λίγο μετά τις 14:00, ενώ βρισκόταν εγκλωβισμένη στο πορτμπαγκάζ του οχήματος. Η κλήση, διάρκειας περίπου 20 λεπτών, κατέγραψε τις κρίσιμες στιγμές πριν από την τραγωδία.

Στην επικοινωνία της με τους αστυνομικούς, η 46χρονη περιέγραψε ότι ο πρώην σύντροφός της την είχε χτυπήσει μέσα στο γκαράζ και στη συνέχεια την είχε δέσει και βάλει στο αυτοκίνητο. «Ο πρώην σύντροφός μου με χτύπησε και με απήγαγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι προσπάθειες της Λορένα να δώσει πληροφορίες

Παρά τον φόβο της, η Λορένα προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στις Αρχές. Είπε ότι ο δράστης ήταν ο πρώην της, Φεντερίκο, 36 ετών, και ότι βρισκόταν στο αυτοκίνητο για περίπου δέκα λεπτά.

Η 46χρονη δήλωσε ότι δεν γνώριζε την ακριβή διαδρομή που ακολουθούσε ο πρώην σύντροφός της, ωστόσο εκτίμησε ότι πιθανότατα κατευθυνόταν προς το σπίτο του, στη συνοικία Γκαλούτσο της Φλωρεντίας.

Οι τελευταίες λέξεις και η τραγωδία

Η τηλεφωνική επικοινωνία αντιμετώπιζε προβλήματα λόγω της κίνησης του αυτοκινήτου στον αυτοκινητόδρομο Α1. Περίπου στο όγδοο λεπτό της κλήσης, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν μια αλλαγή, καθώς το κινητό της Λορένα άρχισε να καταγράφει ήχους από το εσωτερικό του οχήματος.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε και οι αστυνομικοί άκουσαν το πορτμπαγκάζ να ανοίγει. Προκειμένου να μην αντιληφθεί ο δράστης την επικοινωνία, παρέμειναν σιωπηλοί. Τότε ακούστηκε η φωνή της Λορένα να λέει στον πρώην σύντροφό της: «Τι κάνεις; Σε αγαπώ, μην ανησυχείς, θα τα ξαναβρούμε».

Οι Αρχές εκτιμούν ότι αυτά τα λόγια ήταν μια ύστατη προσπάθεια της 46χρονης να ηρεμήσει τον Φεντερίκο Βέλα και να τον αποτρέψει από το να της κάνει κακό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 36χρονος δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους τις προηγούμενες εβδομάδες και φέρεται να την πίεζε μέσω μηνυμάτων. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Βέλα έφτασε με το αυτοκίνητο στη γέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Α1, στην περιοχή Μπαρμπερίνο ντελ Μουτζέλο, και πέταξε τη Λορένα στο κενό, δολοφονώντας την.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr