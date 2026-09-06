Η Μόσχα χαρακτηρίζει «έναρξη πολέμου» τις γερμανικές κατηγορίες για το drone στη Λειψία

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προχώρησε σε μια δήλωση υψηλών τόνων, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες που εξαπολύει η Γερμανία για ρωσική εμπλοκή στο περιστατικό με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας ως «σε γενικές γραμμές, την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου». Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά τις γερμανικές αιτιάσεις, ενώ το Βερολίνο έχει ήδη λάβει μέτρα ως απάντηση στο συμβάν. Το επεισόδιο αυτό έχει προκαλέσει περαιτέρω ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας για τις κατηγορίες που διατυπώνονται από τη Δύση εναντίον της Μόσχας σχετικά με το επεισόδιο του drone, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε με σαφήνεια ότι αυτές οι κατηγορίες συνιστούν «σε γενικές γραμμές, την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου». Η δήλωση αυτή έρχεται να εντείνει την ήδη επιβαρυμένη διπλωματική ατμόσφαιρα.

Η ρητορική του Λαβρόφ αντανακλά την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και δυτικών χωρών, καθώς οι δηλώσεις του αποτελούν μια άμεση και σκληρή απάντηση στις κατηγορίες που αφορούν το περιστατικό που έλαβε χώρα στο γερμανικό έδαφος. Η Μόσχα δείχνει να αντιδρά έντονα στην απόδοση ευθυνών.

Αιχμές κατά του Γερμανού Καγκελάριου

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών σχολίασε τις δηλώσεις του Μερτς σχετικά με την επαναφορά της Γερμανίας ως ηγέτιδας στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη, εκφράζοντας την ανησυχία της ρωσικής πλευράς για τις γερμανικές προθέσεις.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι αυτές οι δηλώσεις «τίθενται στην πράξη», προσθέτοντας με νόημα πως «στην ουσία, μας κηρύσσει τον πόλεμο». Αυτή η αναφορά υποδηλώνει μια ευρύτερη και βαθύτερη αντίληψη της Μόσχας για τις γερμανικές κινήσεις και τη στρατηγική στάση της Γερμανίας στην ευρωπαϊκή σκηνή, συνδέοντάς τες ευθέως με την κλιμάκωση της έντασης.

Η θέση της γερμανικής κυβέρνησης

Η γερμανική κυβέρνηση είχε ήδη τοποθετηθεί επί του θέματος, ανακοινώνοντας την 1η Σεπτεμβρίου τα συμπεράσματά της σχετικά με το περιστατικό. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το Βερολίνο κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με drone.

Το συγκεκριμένο περιστατικό με το drone έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλλε τον περασμένο μήνα. Η απόδοση ευθυνών από τη γερμανική πλευρά προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ρωσίας και οδήγησε στην έναρξη μιας σειράς μέτρων ως απάντηση στις ενέργειες που αποδίδονται στη Μόσχα.

Τα αντίποινα του Βερολίνου

Ως άμεση συνέπεια των συμπερασμάτων της, η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε σε συγκεκριμένα αντίποινα κατά της Ρωσίας. Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν επίσημα, περιλαμβάνεται το κλείσιμο ενός ρωσικού προξενείου, μια κίνηση που σηματοδοτεί την επιδείνωση των διπλωματικών σχέσεων.

Επιπλέον, το Βερολίνο αποφάσισε να κλείσει και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο, το οποίο λειτουργούσε στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος της σειράς απαντητικών μέτρων που έλαβε η Γερμανία μετά την απόδοση ευθύνης στη Ρωσία για την απόπειρα επίθεσης με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλλε.

Η αντίδραση της Μόσχας

Από την πλευρά της, η Ρωσία απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις γερμανικές κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως ανυπόστατες. Η Μόσχα αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο συμβάν της Λειψίας, διαμηνύοντας ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου στερούνται βάσης.

Παράλληλα, η Ρωσία προχώρησε σε μια έντονη αντεπίθεση, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι κατασκεύασε τα στοιχεία που παρουσίασε. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, η κατασκευή αυτών των στοιχείων είχε ως μοναδικό στόχο να της φορτωθεί η ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με το drone, εντείνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos