Συνάντηση Κούσνερ και Γουίτκοφ με Ζελένσκι στο Κίεβο

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εντατικών προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί ήδη 4,5 χρόνια. Οι δύο απεσταλμένοι έφτασαν στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά από συνομιλίες που είχαν χθες στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συνάντηση στην ουκρανική πρωτεύουσα

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν επαφές με τον πρόεδρο Ζελένσκι και άλλους υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματούχους. Η συνάντηση έλαβε χώρα σε κεντρική τοποθεσία του Κιέβου, με τις προσπάθειες για την ειρήνευση να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα την εξεύρεση λύσης στην πολεμική σύγκρουση που ταλανίζει την περιοχή για τεσσεράμισι χρόνια.

Αυτή η επίσκεψη στο Κίεβο αποτελεί συνέχεια των διπλωματικών πρωτοβουλιών, οι οποίες έχουν ως στόχο την προώθηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι επιδιώκουν να μεταφέρουν μηνύματα και να διερευνήσουν τις δυνατότητες για την επίτευξη ενός διαλόγου που θα οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι προηγούμενες επαφές στη Μόσχα

Πριν την άφιξή τους στο Κίεβο, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ ταξίδεψαν από τη Μόσχα, όπου είχαν συναντηθεί χθες, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι συνομιλίες τους με τον Ρώσο ηγέτη διήρκεσαν τρεις ώρες. Παρά τη διάρκεια των συζητήσεων, δεν φάνηκε να επιτεύχθηκε κάποια σημαντική εξέλιξη ή πρόοδος όσον αφορά την πορεία της πολεμικής διαμάχης.

Ο πρόεδρος Πούτιν, ωστόσο, περιέγραψε τη συνάντηση του Σαββάτου ως «εξαιρετικά χρήσιμη», υπογραμμίζοντας τη σημασία των επαφών. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν μέρος μιας σειράς προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αναζήτηση κοινών σημείων για την ειρήνη.

Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι προτάσεις

Οι προηγούμενοι γύροι συνομιλιών, οι οποίοι διεξήχθησαν με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν ενθαρρυνθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε πραγματοποιήσει την προεκλογική του εκστρατεία υποσχόμενος ότι θα τερμάτιζε γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι προηγούμενες προσπάθειες είχαν αποδώσει ελάχιστα αποτελέσματα.

Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026, ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ είχαν καταρτίσει μία νέα πρόταση για την επίλυση της σύγκρουσης. Δεν δημοσιοποίησε, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι τα επόμενα βήματα αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, διατηρώντας ένα κλίμα αναμονής για τις εξελίξεις.

Οι θέσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι η Ουάσινγκτον θα διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για την επίτευξη ειρήνης, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί προτού οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίσουν να επικεντρώνονται στις επόμενες προεδρικές εκλογές, που αναμένονται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πριν από την άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων, ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε προβεί σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτή την ανάρτηση, ανέφερε ότι είχε πραγματοποιήσει προπαρασκευαστική συνάντηση με τη διαπραγματευτική του ομάδα, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι «Χρειάζονται εγγυήσεις ασφαλείας. Χρειάζεται μια αξιοπρεπής ειρήνη μετά τον πόλεμο. Οι προτάσεις μας έχουν καταρτιστεί».

Διεθνής παρουσία στο Κίεβο

Παράλληλα με την άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων, την ίδια Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία βρίσκονταν επίσης στην ουκρανική πρωτεύουσα. Αυτή η πληροφορία προέρχεται από πηγή με γνώση του θέματος, η οποία μίλησε στο Reuters. Η πηγή δεν διευκρίνισε σε ποιες συγκεκριμένες συναντήσεις επρόκειτο να συμμετάσχουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, γεγονός που υποδηλώνει ένα ευρύτερο διεθνές ενδιαφέρον για τις διπλωματικές εξελίξεις στο Κίεβο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis