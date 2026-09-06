Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από εκρήξεις σε στρατιωτική βάση στη Βολιβία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Βιάτσα της Βολιβίας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε παρακείμενα κτίρια, ενώ η τύχη περισσότερων από δέκα ατόμων εξακολουθεί να αγνοείται στα χαλάσματα. Συνεργεία διάσωσης επιχειρούν στην περιοχή, απομακρύνοντας ερείπια από τη βάση.

Οι εκρήξεις και οι πρώτες συνέπειες

Οι δύο εκρήξεις έλαβαν χώρα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε χώρο της στρατιωτικής βάσης όπου φυλασσόταν πυροτεχνικό υλικό. Η πρώτη έκρηξη αφορούσε πυροτεχνικό υλικό που βρισκόταν σε αποθήκη. Η δεύτερη έκρηξη, η οποία ήταν πολύ πιο ισχυρή από την πρώτη, βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, με την αιτία και το υλικό που εμπλέκεται να παραμένουν ασαφή, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Ερνέστο Χουστινιάνο.

Οι συνέπειες των εκρήξεων ήταν άμεσες και καταστροφικές. Σπασμένα παράθυρα, ξηλωμένες στέγες και ξεριζωμένα δέντρα μαρτυρούσαν την ισχύ των ωστικών κυμάτων. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν και σε σπίτια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη βάση.

Αγνοούμενοι και προσπάθειες διάσωσης

Η τύχη περισσότερων από δέκα ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται στα χαλάσματα της στρατιωτικής βάσης. Ο συνταγματάρχης Αντόνιο Αμάρου, διοικητής της βάσης, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αγνοούνταν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας λοχίας και δεκατρείς νεαροί, ηλικίας 18-19 ετών, που υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία.

Το βράδυ του Σαββάτου, ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τα χαλάσματα, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των νεκρών, σύμφωνα με την εισαγγελία. Δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής εάν ο τρίτος νεκρός ήταν ένας εκ των αγνοουμένων. Οι άλλοι δύο νεκροί ήταν κληρωτοί.

Μαρτυρίες και επίσημες δηλώσεις

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες των εκρήξεων. Ο υπουργός Άμυνας, Ερνέστο Χουστινιάνο, τόνισε ότι η αιτία και το υλικό της δεύτερης, πιο ισχυρής έκρηξης, παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ένας τραυματισμένος περίοικος, μιλώντας στην εφημερίδα El Deber, αφηγήθηκε την εμπειρία του, δηλώνοντας πως «η δεύτερη έκρηξη με πέταξε πέντε μέτρα μακριά» και πως έχασε τις αισθήσεις του. Αυτή η μαρτυρία υπογραμμίζει την ένταση της δεύτερης έκρηξης και τις επιπτώσεις της στην ευρύτερη περιοχή.

Η κατάσταση των τραυματιών και η αντίδραση των συγγενών

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και του μεγάλου αριθμού τραυματιών, οι περισσότεροι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία στην Ελ Άλτο και στη Λα Πας. Ο δήμαρχος της Βιάτσα επεσήμανε πως στην περιοχή του δεν υπάρχει επαρκώς εξοπλισμένο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου σοβαρού περιστατικού.

Συγγενείς των αγνοουμένων συγκεντρώθηκαν έξω από τη βάση, ρωτώντας αγωνιωδώς τους φρουρούς για νέα σχετικά με την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Ορισμένοι από αυτούς προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας, αλλά απωθήθηκαν από τους φρουρούς, όπως μεταδίδεται.

Η περιοχή της Βιάτσα

Η Βιάτσα είναι μια πόλη με πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Βολιβίας. Η στρατιωτική βάση αποτελεί σημαντικό σημείο στην περιοχή, και οι εκρήξεις έχουν προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos