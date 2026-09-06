Νεπάλ: Η ηρωική διάσωση 900 μαθητών από τον διευθυντή τους πριν την κατάρρευση του σχολείου

Στο Νεπάλ, ο Ρατζέντρα Νταβάντι, διευθυντής σχολείου, κατάφερε να σώσει περίπου 900 μαθητές από μια καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την περιοχή. Η άμεση και αποφασιστική του ενέργεια οδήγησε στην εκκένωση του σχολικού κτιρίου λίγα μόλις λεπτά πριν αυτό παρασυρθεί και καταρρεύσει από τα ορμητικά νερά. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα κοντά στον ποταμό Τρισούλι, αναδεικνύει την κρισιμότητα των γρήγορων αποφάσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η επείγουσα προειδοποίηση και η άμεση αντίδραση

Ο Ρατζέντρα Νταβάντι βρισκόταν μέσα στο σχολείο του, το Γυμνάσιο Trishuli Bazaar, μαζί με περίπου 900 μαθητές, όταν έλαβε μια επείγουσα προειδοποίηση. Ένας συνάδελφός του, ο λογιστής του σχολείου, έφτασε με την κρίσιμη πληροφορία: «Έρχεται η πλημμύρα, έρχεται η πλημμύρα», όπως θυμάται ο ίδιος ο διευθυντής μιλώντας στο AFP. Η προειδοποίηση αυτή κινητοποίησε αμέσως τον 47χρονο διευθυντή.

Χωρίς να χάσει πολύτιμο χρόνο, ο Νταβάντι έδωσε αμέσως εντολή για την εκκένωση του σχολείου. Η απόφαση αυτή ελήφθη το πρωινό της 26ης Αυγούστου, με τον ίδιο να αναφέρει χαρακτηριστικά τη σκέψη του εκείνη τη στιγμή: «Αν οι πληροφορίες ήταν λανθασμένες, θα χάναμε μια μέρα σχολείου. Αλλά αν ήταν αλήθεια, θα χάναμε τη ζωή μας».

Η οργανωμένη απομάκρυνση των μαθητών

Με την εντολή του διευθυντή, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου άρχισαν αμέσως να απομακρύνουν τους μαθητές από τις αίθουσες διδασκαλίας. Τα παιδιά οδηγήθηκαν σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ταχεία και οργανωμένη αποχώρησή τους από το κτίριο που κινδύνευε άμεσα από τα ορμητικά νερά.

Παράλληλα, δόθηκε άμεση ειδοποίηση και στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων, οι οποίοι μετέφεραν και άλλους μαθητές, να επιστρέψουν. Ένας από αυτούς τους οδηγούς είχε μάλιστα μόλις εισέλθει στον χώρο του σχολείου όταν έλαβε την εντολή να απομακρυνθεί, γεγονός που υπογραμμίζει την οριακή κατάσταση και την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Στιγμές πανικού και η ολική καταστροφή του σχολείου

Η ξαφνική ανάγκη για εκκένωση προκάλεσε έντονο πανικό μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το κτίριο. Σύμφωνα με τον διευθυντή, ένα κορίτσι λιποθύμησε από τον φόβο που επικρατούσε εκείνες τις δραματικές στιγμές, καθώς όλοι έτρεχαν για να σωθούν.

Λίγα μόλις λεπτά μετά την επιτυχή απομάκρυνση όλων των μαθητών, ο Ρατζέντρα Νταβάντι είδε το Γυμνάσιο Trishuli Bazaar να παρασύρεται και να καταρρέει μέσα στα ορμητικά νερά της πλημμύρας. Το σχολείο αυτό είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο, καθώς όχι μόνο το διεύθυνε για χρόνια, αλλά είχε φοιτήσει και ο ίδιος εκεί ως μαθητής, βλέποντας το να χάνεται.

Η σωτήρια απόφαση που έσωσε 900 ζωές

Η έγκαιρη και αποφασιστική ενέργεια του διευθυντή Νταβάντι αποδείχθηκε καθοριστική για την αποφυγή μιας ανείπωτης τραγωδίας. Χάρη στην άμεση αντίδρασή του και την οργανωμένη εκκένωση, περίπου 900 μαθητές κατάφεραν να σωθούν από την καταστροφή, καθώς το σχολείο τους καταστράφηκε ολοσχερώς λίγα λεπτά μετά την απομάκρυνσή τους από τον χώρο.

Η ταχύτητα με την οποία δόθηκε η εντολή και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στην απομάκρυνση των παιδιών, σε συνδυασμό με την έγκαιρη ειδοποίηση των σχολικών λεωφορείων, συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση. Διασφαλίστηκε έτσι ότι κανείς μαθητής δεν βρέθηκε εντός του κτιρίου όταν αυτό κατέρρευσε, αποτρέποντας απώλειες ζωών.

Το τοπίο της καταστροφής στην περιοχή Νουβάκοτ

Περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την καταστροφή που έπληξε την περιοχή, ο διευθυντής Ρατζέντρα Νταβάντι στέκεται στις όχθες του ποταμού στην περιοχή Νουβάκοτ. Από εκεί, αντικρίζει το τοπίο που άφησε πίσω της η καταστροφική πλημμύρα, ένα τοπίο που φέρει τα σημάδια της ολικής καταστροφής του σχολείου του και της ευρύτερης περιοχής. Η εικόνα αυτή αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση της δύναμης της φύσης και της σημασίας της ανθρώπινης αντίδρασης.

Με πληροφορίες από: Enikos