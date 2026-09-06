Ιρανική επίθεση σε αμερικανικό drone στα Στενά του Ορμούζ και εκρήξεις στην Υεμένη

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε αμερικανικό drone στα Στενά του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να δηλώνουν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχείρησε να εισέλθει σε περιοχή που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως προστατευόμενη. Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης επιτέθηκαν στο τηλεχειριζόμενο αμερικανικό drone, το οποίο, όπως ανέφεραν, προσπαθούσε να εισέλθει στην προστατευόμενη περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη.

Η επίθεση στο αμερικανικό drone

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση που πραγματοποίησαν σε βάρος αμερικανικού drone. Το περιστατικό έλαβε χώρα στα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IRGC, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχείρησε να εισέλθει σε μια περιοχή την οποία η Τεχεράνη έχει χαρακτηρίσει ως προστατευόμενη.

Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης ήταν αυτές που επιτέθηκαν στο τηλεχειριζόμενο αμερικανικό drone. Η ανακοίνωση του IRGC υποστήριξε ότι το αεροσκάφος προσπαθούσε να εισέλθει στην προστατευόμενη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε στην ιρανική αντίδραση.

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Τεχεράνη στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Τα Στενά του Ορμούζ χαρακτηρίζονται από το Ιράν ως περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υποστηρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Αυτή η θέση ενισχύει την αποφασιστικότητα του Ιράν να αντιδρά σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρεί ότι παραβιάζει την κυριαρχία του στην περιοχή.

Αυστηρές προειδοποιήσεις προς τις ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν σαφώς ότι οποιαδήποτε ενέργεια θεωρηθεί εχθρική θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση. Αυτή η δήλωση αποτελεί μέρος μιας κλιμακούμενης ρητορικής απέναντι στην Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας την ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Επιπλέον, το IRGC απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή και να σταματήσουν τις «εχθρικές ενέργειες» που, όπως αναφέρουν, πραγματοποιούνται στην ευρύτερη ζώνη των Στενών του Ορμούζ.

Εκρήξεις στην Ταΐζ της Υεμένης

Στο μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη Ταΐζ, η οποία βρίσκεται στη νοτιοδυτική Υεμένη. Οι αναφορές για τις εκρήξεις προέρχονται από το Al Jazeera Arabic. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση αυτών των εκρήξεων.

Δεν έχει υπάρξει επίσης επίσημος απολογισμός για τυχόν θύματα ή ζημιές που προκλήθηκαν από τα περιστατικά. Η κατάσταση παραμένει αδιευκρίνιστη ως προς τις συνέπειες των εκρήξεων στην πόλη.

Η σύγκρουση στην Υεμένη

Οι αναφορές για τις εκρήξεις στην Ταΐζ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η πόλη εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά μέτωπα της παρατεταμένης σύγκρουσης που μαίνεται στην Υεμένη. Η Ταΐζ είναι μια στρατηγικής σημασίας πόλη, ο έλεγχος της οποίας είναι αντικείμενο σφορρών μαχών.

Στην περιοχή εμπλέκονται δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους Χούθι. Οι Χούθι, από την πλευρά τους, υποστηρίζονται από το Ιράν. Οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε αιματηρές συγκρούσεις για τον έλεγχο της πόλης, γεγονός που υπογραμμίζει την κλιμάκωση της έντασης στην Υεμένη.

Με πληροφορίες από: Enikos