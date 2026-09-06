Γερμανία: Το AfD κοντά σε ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ

Η Γερμανία βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση την Κυριακή, η οποία ξεπερνά τα όρια του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ. Το ακροδεξιό κόμμα Alternative für Deutschland (AfD) εμφανίζεται, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, να βρίσκεται πάνω από το 40%, με σημαντική διαφορά από το CDU. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί την πραγματική πιθανότητα για το AfD να καταγράψει μια ιστορική νίκη, αναδεικνυόμενο σε πρώτη δύναμη και πλησιάζοντας όσο ποτέ άλλοτε την άσκηση εξουσίας σε γερμανικό κρατίδιο.

Η άνοδος του AfD και οι δημοσκοπήσεις

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν στη Σαξονία-Άνχαλτ τοποθετούν το AfD σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 40% και 42%. Το CDU, το οποίο αποτελεί παραδοσιακά μια ισχυρή δύναμη στην περιοχή, κινείται γύρω στο 23%.

Η διαφορά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν αναλογιστεί κανείς την εκλογική επίδοση του AfD στις προηγούμενες εκλογές του 2021, όπου είχε λάβει 20,8%. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το κόμμα εμφανίζεται να έχει περίπου διπλασιάσει τη δύναμή του στο συγκεκριμένο κρατίδιο των δύο εκατομμυρίων κατοίκων.

Ιστορικό βάρος και πολιτικό ρήγμα

Μία ενδεχόμενη νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία φέρει ένα ειδικό ιστορικό βάρος και θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εφιάλτη για την Ευρώπη. Αν οι προβλέψεις των δημοσκοπήσεων επιβεβαιωθούν, η εκλογική επίδοση του AfD δεν θα είναι απλώς μία ακόμη καλή επίδοση για το κόμμα.

Αντιθέτως, θα συνιστά ένα ιστορικό πολιτικό ρήγμα στη μεταπολεμική Γερμανία. Το AfD δεν θεωρείται πλέον ένα απλό κόμμα διαμαρτυρίας που περιορίζεται στο περιθώριο, αλλά διεκδικεί ανοιχτά την εξουσία.

Ο υποψήφιος και ο χαρακτηρισμός της οργάνωσης

Η τοπική οργάνωση του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί ως ακροδεξιά εξτρεμιστική από την αρμόδια γερμανική υπηρεσία προστασίας του Συντάγματος. Αυτός ο χαρακτηρισμός υπογραμμίζει την ιδεολογική κατεύθυνση του κόμματος στην περιοχή.

Υποψήφιος του AfD για την ηγεσία του κρατιδίου είναι ο 36χρονος Ούλριχ Ζίγκμουντ. Ο Ζίγκμουντ αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα της γερμανικής ακροδεξιάς, διαθέτοντας έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καμπάνια του επιχειρεί να παρουσιάσει τον σκληρό εθνικισμό με μια πιο σύγχρονη και καθημερινή επικοινωνιακή εικόνα.

Οι προτάσεις του AfD για την εξουσία

Πίσω από το επικοινωνιακό περιτύλιγμα της καμπάνιας του, το AfD προωθεί ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει θέσεις οι οποίες δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν απλώς «συντηρητικές». Μεταξύ των βασικών προτάσεων του κόμματος συγκαταλέγονται οι επιθετικότερες απελάσεις μεταναστών, καθώς και οι περιορισμοί στη μετανάστευση.

Οι περιορισμοί αυτοί επεκτείνονται ακόμη και στο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό που προέρχεται από χώρες τις οποίες το AfD χαρακτηρίζει ως «πολιτισμικά ξένες». Επιπλέον, το πρόγραμμα του κόμματος περιλαμβάνει αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την εισαγωγή περισσότερου εθνικιστικού περιεχομένου. Προβλέπονται επίσης απαγορεύσεις συμβόλων, όπως οι σημαίες του Pride, εντός των σχολείων.

Το AfD προτείνει επιπλέον μια βαθιά αναδιάρθρωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επίσης θέσεις που αφορούν τον περιορισμό της ισλαμικής παρουσίας στην κοινωνία, την περικοπή της χρηματοδότησης πολιτιστικών οργανισμών, καθώς και την εφαρμογή μιας πολύ πιο επιθετικής πολιτικής «επαναπατρισμών».

Εάν το AfD αποκτήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, πολλές από αυτές τις προτάσεις θα μεταφερθούν για πρώτη φορά από τα κομματικά συνέδρια και τις προεκλογικές αφίσες στα γραφεία ενός κρατιδιακού υπουργικού συμβουλίου. Αυτό υποδηλώνει ότι η ενδεχόμενη εκλογική επιτυχία δεν θα αποτελέσει απλώς μια τιμωρητική ψήφο ενός δυσαρεστημένου εκλογικού σώματος, αλλά μια σαφή διεκδίκηση για την εφαρμογή συγκεκριμένων και ριζικών πολιτικών αλλαγών.

Με πληροφορίες από: Topontiki