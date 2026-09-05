Οι απεσταλμένοι του Τραμπ μεταφέρουν πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σε Μόσχα και Κίεβο

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκονται αυτό το Σαββατοκύριακο σε Μόσχα και Κίεβο. Η αποστολή τους αφορά τη μεταφορά μιας νέας πρότασης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι έστειλε τους απεσταλμένους του με αυτή την πρόταση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προετοιμάζεται για την επίσκεψή τους την Κυριακή.

Ειδική αποστολή σε Μόσχα και Κίεβο

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει το CBS, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν αναλάβει μια ειδική αποστολή σε Ρωσία και Ουκρανία. Το ταξίδι τους περιλαμβάνει επισκέψεις τόσο στη Μόσχα, όπου προσγειώθηκαν, όσο και στο Κίεβο.

Η βασική τους αρμοδιότητα είναι να μεταφέρουν μια νέα πρόταση που στοχεύει στην επίτευξη ειρήνης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Αυτό το ταξίδι σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο απεσταλμένος του Τραμπ, Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Κούσνερ, επισκέπτονται την Ουκρανία αφότου ο πρόεδρος επέστρεψε στην εξουσία.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την αποστολή των δύο ανδρών την Παρασκευή, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι έχει μια «ιδέα για την ειρήνη». Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ως «δύο εξαιρετικούς διαπραγματευτές» που έχουν επιτελέσει «σπουδαία δουλειά».

«Τους στείλαμε για να δουν αν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Και υπάρχει ίσως μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την έκβαση των συνομιλιών.

Η στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ την Κυριακή, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι προετοιμάζεται για τις συνομιλίες και δεσμεύτηκε ότι δεν θα πραγματοποιήσει πλήγματα κατά της Ρωσίας όσο οι απεσταλμένοι βρίσκονται στη χώρα.

Ο στόχος της ουκρανικής πλευράς είναι «να καταστήσουμε την επίσκεψη και τις συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικές και ουσιαστικές». Ο Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη να αναζητηθούν «πραγματικές επιλογές για το πώς θα οδηγήσουμε αυτόν τον πόλεμο προς το τέλος».

Προηγούμενες προσπάθειες για ειρήνη

Οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης δεν είναι νέες. Τον Δεκέμβριο του 2025, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για πέντε ώρες. Οι συνομιλίες εκείνες είχαν χαρακτηριστεί «εποικοδομητικές» από Ρώσο αξιωματούχο, ωστόσο δεν είχαν οδηγήσει σε κάποια σημαντική εξέλιξη.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει στο CBS News την αποφασιστικότητά του να επιδιώξει μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δεσμευόμενος ότι θα «το πετύχει». Είχε αναφέρει τότε ότι είχε συνομιλήσει τόσο με τον πρόεδρο Πούτιν όσο και με τον πρόεδρο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι «κάτι πρόκειται να συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Όμως κάτι πρόκειται να συμβεί».

Η έναρξη και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε το 2022, με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας. Οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης φάνηκε να είχαν σταματήσει μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Η επίθεση στο Ιράν προκάλεσε έναν πόλεμο ο οποίος διαρκεί πλέον περισσότερο από έξι μήνες, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στις διεθνείς σχέσεις και στις προσπάθειες για την επίλυση των υφιστάμενων συγκρούσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis