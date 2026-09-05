Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει τις ανησυχίες για ρωσική επίθεση στο ΝΑΤΟ

Σε διαφορετικό μήκος κύματος από το «κλίμα ρωσοφοβίας» που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο, κινήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους, απέφυγε να καταδικάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τις καταγγελίες για ρωσική εμπλοκή σε περιστατικά με drones και κατασκοπευτικές επιθέσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, ο Τραμπ υποβάθμισε την ερώτηση που αφορούσε το περιστατικό με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, δηλώνοντας ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ διερωτώνται για την αξιοπιστία των ΗΠΑ σε περίπτωση ανάγκης.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Πούτιν και το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την άποψη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει σκοπό να επιτεθεί σε χώρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Μιλάω μαζί του», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ρώσο ηγέτη, προσθέτοντας: «Τον γνωρίζω πολύ καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ».

Αυτές οι δηλώσεις του πρώην Αμερικανού προέδρου έρχονται σε αντίθεση με τις ανησυχίες που εκφράζονται από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει τον σεβασμό του για τον Πούτιν, ενώ έχει απειλήσει πολλές φορές ότι θα αποχωρήσει από τη Συμμαχία, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι δεν συνέδραμε στον πόλεμο με το Ιράν.

Το περιστατικό στη Λειψία και οι κατηγορίες των Ευρωπαίων

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τα περιστατικά με drones, όπως αυτό με το drone που έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε ενέργειες της Μόσχας. Κατηγορούν τη Ρωσία πως εξαπολύει μια μορφή υβριδικού πολέμου εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν την Ουκρανία, μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής του Πούτιν το 2022.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του διαψεύδει αυτές τις κατηγορίες. Παρά τις διαψεύσεις, οι ανησυχίες στην Ευρώπη παραμένουν έντονες, ειδικά μετά τις αναφορές για κατασκοπευτικές επιθέσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ.

Αντιδράσεις και συναντήσεις αξιωματούχων

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, αναμένεται να συναντηθεί αργότερα αυτόν τον μήνα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Θεωρείται πιθανό οι δύο αξιωματούχοι να συζητήσουν το περιστατικό με το drone στη Λειψία και τις ευρύτερες ανησυχίες για ρωσικές ενέργειες.

Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε την υποστήριξή του προς τη Γερμανία. Δήλωσε επίσης ότι χαιρετίζει τα αντίποινα που έλαβε η Γερμανία για τις ρωσικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Συμμαχία τα εν λόγω περιστατικά.

Μειωμένη εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ από συμμάχους του ΝΑΤΟ

Η αντίδραση του Τραμπ στην ερώτηση για τα drones έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ διερωτώνται κατά πόσο μπορούν να βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνδράμουν σε περίπτωση ανάγκης. Αυτή η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των ΗΠΑ έχει ενταθεί τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Politico, η εμπιστοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από τους βασικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ μειώθηκε απότομα κατά τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η μείωση οφείλεται σε διαφωνίες με την Ουάσιγκτον, καθώς και στις εκκλήσεις της κυβέρνησης Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις δαπάνες για την άμυνά τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis