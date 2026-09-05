Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ στη Μόσχα και το Κίεβο για ειρηνευτικές συνομιλίες

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο αυτό το Σαββατοκύριακο. Σκοπός της αποστολής τους είναι η μεταφορά μιας πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών προσπαθειών για την εξεύρεση διεξόδου στη σύγκρουση.

Η αποστολή των ειδικών απεσταλμένων

Οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι έχουν οριστεί ως ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησαν την περιοδεία τους με προορισμό τη Μόσχα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι θα έχουν συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα, Σάββατο. Αύριο, Κυριακή, αναμένεται να μεταβούν στο Κίεβο για να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, εξήγησε τον λόγο της αποστολής τους. «Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα, και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσδοκία της αμερικανικής πλευράς για πιθανή πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το σχέδιο ειρήνης και οι προηγούμενες επισκέψεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασης που μεταφέρουν οι απεσταλμένοι του, ιδίως αν αυτή περιλαμβάνει παραχώρηση εδάφους εκ μέρους της Ουκρανίας, ένα θέμα που είχε αφήσει να εννοηθεί προηγουμένως. Ωστόσο, δήλωσε ότι «Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη», υποδηλώνοντας την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου πλαισίου για την επίλυση της σύγκρουσης.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι Κούσνερ και Γουίτκοφ θα επισκεφθούν το Κίεβο, μια πόλη που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές εξαιτίας του πολέμου. Αντίθετα, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει επισκέψεις στη Μόσχα, με την τελευταία τους παρουσία στην ρωσική πρωτεύουσα να καταγράφεται τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Η εμπειρία τους από τις προηγούμενες επαφές στη Μόσχα ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις.

Η πρόταση του Ουκρανού προέδρου για κατάπαυση πυρός

Εν όψει της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε τη διατήρηση κατάπαυσης πυρός με τη Ρωσία. Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε στο διάγγελμά του το βράδυ της Παρασκευής, θέτοντας συγκεκριμένους όρους για την εφαρμογή της. Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη για αμοιβαία δέσμευση προκειμένου να διεξαχθούν οι συνομιλίες σε ένα περιβάλλον χωρίς εχθροπραξίες.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Δεν θα υπάρξουν αεροπορικά πλήγματα από την πλευρά μας, και η Ρωσία πρέπει, σε αντάλλαγμα, να διασφαλίσει κατάπαυση πυρός –χωρίς να εξαπολύσει αεροπορικά πλήγματα– καθ΄ όλη την απαραίτητη διάρκεια διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών». Η δήλωση αυτή καθορίζει σαφώς τις προσδοκίες του Κιέβου για ένα προσωρινό πάγωμα των πολεμικών επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Το ευρύτερο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδώσει την έναρξη του πολέμου, ο οποίος εξαπολύθηκε από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, σε ένα «πρόβλημα προσωπικότητας» ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συγκεκριμένη εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου προσδίδει μια συγκεκριμένη οπτική γωνία στην ανάλυση των αιτιών της σύγκρουσης.

Η τρέχουσα αποστολή ακολουθεί μια σειρά από διπλωματικές κινήσεις. Την περασμένη εβδομάδα, ο διευθυντής της CIA, Τζόν Ράτκλιφ, πραγματοποίησε μια επίσκεψη στη Μόσχα, γεγονός που είχε οδηγήσει σε διάφορες εικασίες. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών είχε συναντήσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψη αυτή «μισορουτίνα». Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2025, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει διάφορους κύκλους διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση διεξόδου στη σύγκρουση, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε χειροπιαστή πρόοδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki