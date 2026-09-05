Διαρροή απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών στη Γερμανία: Συναγερμός μετά την επίθεση χάκερ

Μεγάλος όγκος ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν την άμυνα της Γερμανίας διέρρευσε στο dark web, προκαλώντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές της χώρας. Η διαρροή αυτή προέκυψε ύστερα από επίθεση χάκερ στην κρατική διοίκηση του Βερολίνου. Αρχικά, είχε γίνει γνωστό ότι η κυβερνοεπίθεση αφορούσε μόνο τα προσωπικά δεδομένα κρατικών υπαλλήλων, ωστόσο η έκταση της υπόθεσης πήρε νέα, σοβαρή διάσταση με την αποκάλυψη των στρατιωτικών δεδομένων.

Η κλίμακα της διαρροής και η ομάδα «Rhysida»

Η ομάδα χάκερ «Rhysida» ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση και δημοσίευσε στο dark web σχεδόν έξι terabytes δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από την κρατική διοίκηση του Βερολίνου, αποκαλύπτοντας την τεράστια κλίμακα της επίθεσης.

Ο συνολικός αριθμός των αρχείων που διέρρευσαν ανέρχεται σε 1.439.893. Μεταξύ αυτών των αρχείων, φέρεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως αναφέρθηκε από το Euronews. Παρά την έκταση και τη σοβαρότητα της διαρροής, η αντίδραση από τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία του Βερολίνου έχει χαρακτηριστεί ως σχεδόν ανύπαρκτη μέχρι στιγμής.

Απόρρητες πληροφορίες εθνικής άμυνας

Ανάμεσα στα αρχεία που δημοσιεύτηκαν, εντοπίστηκε ένας φάκελος με την ονομασία «AG CBRN-Rahmenplanung». Ο όρος CBRN αποτελεί ακρωνύμιο που αναφέρεται σε χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές. Η ύπαρξη αυτού του φακέλου υποδηλώνει ότι εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με πιθανά σενάρια απειλών ενδέχεται πλέον να είναι προσβάσιμες στο κοινό.

Αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες, καθώς οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να περιέλθουν σε γνώση τρομοκρατών ή ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Ο ερευνητής δημοσιογράφος Λαρς Βίνκελσντορφ εξέφρασε την ανησυχία του μέσω της πλατφόρμας «X», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνοεπίθεση είναι «τέτοιας κλίμακας που απειλεί το κράτος».

Ο Βίνκελσντορφ ανέφερε συγκεκριμένα ότι τα δεδομένα που διέρρευσαν περιλαμβάνουν επίσης σχέδια που αφορούν την εθνική άμυνα. Αυτά τα σχέδια ποικίλλουν, από τους μυστικούς διαύλους επικοινωνίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την περίπτωση μιας αποκάλυψης, μέχρι στοιχεία για εταιρείες του αμυντικού τομέα και σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχουν εκπονηθεί από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Διαρροή προσωπικών δεδομένων δημοσίων υπαλλήλων

Πέραν των άκρως απόρρητων πληροφοριών εθνικής άμυνας, η κυβερνοεπίθεση οδήγησε και στη διαρροή μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά αφορούν κυρίως δημοσίους υπαλλήλους της κρατικής διοίκησης του Βερολίνου.

Μεταξύ των προσωπικών στοιχείων που δημοσιεύτηκαν στο dark web περιλαμβάνονται πιστοποιητικά γέννησης, έγγραφα που φαίνεται να είναι κατάλογοι απουσιών, καθώς και ευαίσθητα στοιχεία όπως αριθμοί τηλεφώνου και διευθύνσεις κατοικίας των υπαλλήλων.

Η απαίτηση λύτρων και η δημοσίευση των δεδομένων

Πριν από τη δημοσίευση των δεδομένων, οι χάκερ της ομάδας «Rhysida» είχαν απειλήσει ότι θα τα δημοσιοποιούσαν στον ιστότοπο διαρροών που διατηρούν. Για να αποφευχθεί η διαρροή, είχαν ζητήσει λύτρα ύψους 30 Bitcoin.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το αίτημα των χάκερ για λύτρα δεν έγινε δεκτό από τις γερμανικές αρχές. Λίγο μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης που είχαν θέσει οι χάκερ, το πακέτο δεδομένων δημοσιεύτηκε στο dark web. Μάλιστα, μέλη της ομάδας των χάκερ έχουν ήδη αρχίσει να κοινοποιούν λίστες με τα ονόματα των αρχείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki