Παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο έχει πλέον δείξει φθινόπωρο, το σκηνικό του καιρού σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, θα θυμίζει περισσότερο ημέρα του Αυγούστου. Η χώρα θα βιώσει συνθήκες ζέστης, ενώ θα εμφανιστεί αφρικανική σκόνη και θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι σε διάφορες περιοχές.

Γενική εικόνα καιρού

Με βάση την πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, οι καιρικές συνθήκες αναμένονται αίθριες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος θα κυριαρχήσει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, μια εξαίρεση θα αποτελέσουν ορισμένες ορεινές περιοχές της χώρας. Εκεί, από το μεσημέρι έως και τις απογευματινές ώρες, προβλέπεται να σχηματιστούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την γενική εικόνα του καιρού.

Άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Παράλληλα με τις αίθριες συνθήκες, αυξημένες ποσότητες αφρικανικής σκόνης θα κάνουν την εμφάνισή τους στην ατμόσφαιρα. Η σκόνη αυτή θα είναι ιδιαίτερα αισθητή πάνω από το Αιγαίο και την Κρήτη, επηρεάζοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με μεγάλη ένταση, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 έως 7 μποφόρ. Αντίθετα, στο Ιόνιο, η κατάσταση θα είναι διαφορετική. Αρχικά θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι έντασης 2 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, χωρίς να σημειωθεί αξιόλογη μεταβολή στην ισχύ τους.

Υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή τιμές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το φαινόμενο θα είναι αισθητό τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, δίνοντας την αίσθηση ενός παρατεταμένου καλοκαιριού.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, οι μέγιστες τιμές αναμένεται να αγγίξουν τους 35 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη βόρεια Ελλάδα και τα νησιά

Στη βόρεια Ελλάδα, οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Στη Δυτική Μακεδονία, το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας, καθώς και στη Θράκη, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από τους 18 βαθμούς και θα φτάσει τοπικά έως τους 34 βαθμούς.

Υψηλές τιμές προβλέπονται και στη νησιωτική Ελλάδα. Στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 33 βαθμούς, στην Κρήτη τους 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στα μεγάλα αστικά κέντρα

Η ζέστη, πάντως, δεν θα περιοριστεί στην περιφέρεια και στα νησιά. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι των πόλεων αυτών θα βιώσουν επίσης συνθήκες που θυμίζουν καλοκαίρι, παρά την ημερολογιακή είσοδο του φθινοπώρου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr