Ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για χτύπημα των ΗΠΑ σε πετρελαιοφόρο κοντά στο νησί Χαργκ

Ιρανικό πετρελαιοφόρο φέρεται να τέθηκε στο στόχαστρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αναφορές που προέρχονται από το Ιράν. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν «αρκετές εκρήξεις» σήμερα κοντά στο νησί Χαργκ, το οποίο φιλοξενεί τον κυριότερο τερματικό σταθμό πετρελαίου της χώρας στον Κόλφο. Το περιστατικό αυτό σημειώνεται στο πλαίσιο της επανάληψης των εχθροπραμιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών έχει αναζωπυρωθεί από την περασμένη Κυριακή.

Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ

Σύμφωνα με μεταδόσεις ιρανικών μέσων ενημέρωσης, «αρκετές εκρήξεις» ακούστηκαν σήμερα στην περιοχή κοντά στο νησί Χαργκ. Το νησί αυτό αποτελεί έναν στρατηγικής σημασίας κόμβο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, καθώς εκεί βρίσκεται ο βασικός τερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας στον Κόλφο. Οι αναφορές για τις εκρήξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ένα από τα ιρανικά μέσα που κάλυψαν το γεγονός, ανέφερε ότι δεν παρατηρήθηκε καπνός μετά τις εκρήξεις. Αυτή η λεπτομέρεια δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς οι πληροφορίες για τα συμβάντα άρχισαν να κυκλοφορούν. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση από τις ιρανικές αρχές σχετικά με τα περιστατικά και τις εκρήξεις που αναφέρθηκαν, γεγονός που αφήνει ανοιχτά πολλά ερωτήματα σχετικά με την πλήρη έκταση και τις συνθήκες του συμβάντος.

Πετρελαιοφόρο στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Πέρα από τις γενικές αναφορές για εκρήξεις, το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων SNN μετέδωσε συγκεκριμένα ότι «ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο τέθηκε στο στόχαστρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η επίθεση αυτή φέρεται να έλαβε χώρα κοντά στο στρατηγικό νησί Χαργκ, επιβεβαιώνοντας έτσι τον στόχο της φερόμενης επίθεσης και υποδεικνύοντας μια άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με τις ιρανικές πηγές.

Οι αναφορές αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα αυξημένες, με τις δύο πλευρές να εμπλέκονται σε μια σειρά από περιστατικά και αντιπαραθέσεις. Η πληροφορία για το χτύπημα στο πετρελαιοφόρο προστίθεται στις συνεχιζόμενες αναφορές για κλιμάκωση στην περιοχή, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας για τις εξελίξεις.

Αναζωπύρωση των εχθροπραξιών

Οι συγκρούσεις και τα πλήγματα ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλαδή το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αναζωπυρωθεί με ένταση από την περασμένη Κυριακή. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει τη σύγκρουση να εισέλθει πλέον στον έβδομο μήνα της, υποδεικνύοντας μια παρατεταμένη περίοδο έντασης και αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών. Η χρονική αυτή διάρκεια υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της διαμάχης.

Αυτή η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης που χαρακτηρίζεται από αμοιβαίες ενέργειες και απειλές. Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των γεγονότων έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον αστάθειας, με τις αναφορές για νέες επιθέσεις να προσθέτουν στην ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στην περιοχή του Κόλπου.

Στρατηγικοί αποκλεισμοί και ιρανικά αντίποινα

Στο πλαίσιο αυτής της παρατεταμένης σύγκρουσης, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί ουσιαστικά τον αποκλεισμό του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ. Το στενό αυτό αποτελεί μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τη διέλευση πετρελαίου, και ο αποκλεισμός του έχει σημαντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον συνεχίζει τον δικό της αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, δημιουργώντας μια κατάσταση αμοιβαίων πιέσεων και περιορισμών που επηρεάζουν την οικονομία και τις εμπορικές ροές του Ιράν.

Επιπλέον, το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις του προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες βρίσκονται στο Κουβέιτ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντίποινα για μια φονική επίθεση που είχε στόχο έναν γάμο, την ευθύνη για την οποία απέδωσε στις ΗΠΑ. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση του Ιράν να απαντήσει σε ενέργειες που θεωρεί επιθετικές, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis