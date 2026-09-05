Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ειδικούς απεσταλμένους σε Ρωσία και Ουκρανία με πρόταση ειρήνης

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει τους ειδικούς απεσταλμένους του, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, σε Ρωσία και Ουκρανία αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι απεσταλμένοι μεταφέρουν, σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ, μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω σχολίων από τη Ρωσία σχετικά με τις προϋποθέσεις για μια πιθανή συμφωνία ειρήνης.

Η αποστολή των ειδικών απεσταλμένων

Οι Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, και Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος, έχουν αναλάβει την αποστολή να μεταφέρουν μια πρόταση ειρήνης για την Ουκρανία. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «έχουμε μια ιδέα για ειρήνη». Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να εξετάσει τις δυνατότητες για την προώθηση των πραγμάτων προς μια λύση στην τρέχουσα κρίση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο: «Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα, και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν η πρόταση περιλαμβάνει παραχώρηση εδάφους εκ μέρους της Ουκρανίας, κάτι που είχε αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν.

Το ταξίδι σε Μόσχα και Κίεβο

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο Axios, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να μεταβούν αρχικά στη Μόσχα. Εκεί, σήμερα Σάββατο, θα έχουν συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αμέσως μετά, αύριο Κυριακή, θα συνεχίσουν το ταξίδι τους για το Κίεβο, όπου προβλέπεται να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι Κούσνερ και Γουίτκοφ θα επισκεφθούν το Κίεβο. Αντίθετα, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει επισκέψεις στη Μόσχα στο παρελθόν, με την πιο πρόσφατη να έχει λάβει χώρα τον Ιανουάριο.

Η θέση της Ρωσίας για μια πιθανή συμφωνία

Σχετικά με την επίσκεψη των ειδικών απεσταλμένων, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, εξέφρασε τη θέση της Μόσχας. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις πραγματικότητες επί του εδάφους σε οποιαδήποτε διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ριαμπκόφ τόνισε ότι η κατάσταση επί του εδάφους αλλάζει εναντίον του Κιέβου.

Ο Ριαμπκόφ, κληθείς να σχολιάσει την επίσκεψη των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε χαρακτηριστικά στο TASS: «Η κρίσιμη ερώτηση είναι σε ποιο βαθμό η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι έτοιμη να επενδύσει στην εξεύρεση μια πραγματικής λύσης στην τρέχουσα κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικότητες επί του εδάφους».

Προηγούμενες επαφές και προσδοκίες

Η αποστολή αυτή σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Ενώ οι απεσταλμένοι του Τραμπ έχουν ήδη επισκεφθεί τη Μόσχα στο παρελθόν, με την τελευταία τους επίσκεψη να ήταν τον Ιανουάριο, η επικείμενη επίσκεψη στο Κίεβο είναι η πρώτη τους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφράσει την αισιοδοξία του για τις πιθανότητες επιτυχίας αυτής της αποστολής, δηλώνοντας ότι «μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε».

Η πρόταση που μεταφέρουν οι απεσταλμένοι παραμένει αδιευκρίνιστη ως προς τις λεπτομέρειές της, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων. Ωστόσο, η δήλωση του Τραμπ περί «ιδέας για ειρήνη» υποδηλώνει μια συγκεκριμένη προσέγγιση για την επίλυση της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis