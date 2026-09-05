Η οικονομική «Νορμανδία» του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν θα εφαρμοστεί σε δόσεις

Η στρατηγική οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν, που είχε εξαγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ και ονομάστηκε «οικονομική Νορμανδία», πρόκειται να εφαρμοστεί σε διαδοχικά κύματα. Τα μέτρα δεν επιβάλλονται ως μία σαρωτική και άπαξ επίθεση, αλλά σταδιακά, έχοντας ξεκινήσει εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες από την αρχική ανακοίνωση της εκστρατείας. Ωστόσο, πολλοί εκφράζουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης.

Η «Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος»

Οι τελευταίες κυρώσεις που επιβάλλονται εντάσσονται στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Οικονομικός Απόκληρος» (Operation Economic Outcast). Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί τη λεγόμενη «οικονομική Νορμανδία», μια στρατηγική οικονομικού αποκλεισμού που είχε εξαγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την ισλαμική δημοκρατία του Ιράν. Η εφαρμογή της γίνεται σε δόσεις, με τα μέτρα να επιβάλλονται σταδιακά και όχι με μία μόνο κίνηση.

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από μια άμεση και ολική επίθεση, επιτρέποντας μια πιο ελεγχόμενη εξέλιξη των κυρώσεων. Τα μέτρα έχουν τεθεί σε ισχύ σταδιακά κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο εβδομάδων από την ανακοίνωση της εκστρατείας, υποδηλώνοντας μια μεθοδική εφαρμογή της στρατηγικής.

Οι οδηγίες του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένες εντολές στους Αμερικανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο. Τους ζήτησε να ενημερώσουν τις χώρες στις οποίες υπηρετούν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε οικονομική απομόνωση του Ιράν. Αυτό περιλαμβάνει την άμεση διακοπή των οικονομικών σχέσεων με την Τεχεράνη.

Επιπλέον, ο Ρούμπιο τόνισε ότι όσες χώρες διαθέτουν υποκαταστήματα ιρανικών τραπεζών εντός των συνόρων τους, θα πρέπει να προχωρήσουν στο άμεσο κλείσιμό τους. Η οδηγία αυτή αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν, περιορίζοντας την πρόσβασή του στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ερωτήματα για τον πραγματικό αντίκτυπο

Παρά την επιβολή των νέων κυρώσεων, εκφράζεται έντονη αμφιβολία μεταξύ ειδικών και διπλωματών σχετικά με το κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν ουσιαστικά μέτρα εναντίον βασικών εταίρων του Ιράν, όπως η Κίνα. Αυτό το ζήτημα εγείρει ερωτήματα για την πλήρη αποτελεσματικότητα της στρατηγικής.

Ταυτόχρονα, ανακύπτουν προβληματισμοί για τον πραγματικό αντίκτυπο που θα έχουν οι νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη. Το Ιράν έχει καταφέρει να αντέξει δεκαετίες οικονομικής πίεσης από τη Δύση, γεγονός που οδηγεί σε αμφιβολίες για το αν τα τρέχοντα μέτρα θα επιφέρουν τις επιθυμητές αλλαγές.

Η ανθεκτικότητα της ιρανικής οικονομίας

Μία περιφερειακή πηγή δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι Ιρανοί διαχειρίζονται και αποφεύγουν τις κυρώσεις εδώ και μισό αιώνα, για όνομα του Θεού. Μπορούν να αντέξουν σχεδόν οτιδήποτε τους επιβληθεί». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ιστορική ικανότητα της Τεχεράνης να προσαρμόζεται και να αντέχει σε εξωτερικές οικονομικές πιέσεις.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις των κυρώσεων απαιτούν χρόνο για να γίνουν αισθητές. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα των μέτρων μπορεί να μην είναι άμεσα ορατά, αλλά να εκδηλωθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Προηγούμενα σημάδια οικονομικής πίεσης

Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι ορισμένα σημάδια οικονομικής πίεσης που παρατηρούνται στο Ιράν, δεν είναι καινούργια. Συγκεκριμένα, ανέφερε τις μεγάλες ουρές για φυσικό αέριο και τα άδεια ράφια στα καταστήματα ως παραδείγματα.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, αυτά τα φαινόμενα φαίνεται να αποτελούν «μέρος αυτού που έχει ήδη συμβεί και όχι κάτι καινούργιο». Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι η ιρανική οικονομία έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στο παρελθόν, γεγονός που ενισχύει τις αμφιβολίες για την άμεση και δραστική επίδραση των νέων κυρώσεων.

Με πληροφορίες από: Reader