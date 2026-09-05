Κακοδικία στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι: Αδιέξοδο στους ενόρκους για τη δολοφονία των τριών παιδιών της

Δικαστής στη Μασαχουσέτη κήρυξε άκυρη τη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, καθώς οι ένορκοι, έπειτα από περίπου μία εβδομάδα διαβουλεύσεων, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση. Η απόφαση αφορά το εάν η Κλάνσι πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τη δολοφονία των τριών μικρών παιδιών της. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε ετυμηγορία δεν ισοδυναμεί ούτε με καταδίκη ούτε με αθώωση της κατηγορούμενης.

Το αδιέξοδο των ενόρκων

Ο δικαστής Σάλιβαν ανακοίνωσε την Παρασκευή την κήρυξη της δίκης άκυρης, δηλώνοντας ότι οι ένορκοι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι ένορκοι είχαν προηγουμένως ενημερώσει τρεις φορές το δικαστήριο για την αδυναμία τους να συμφωνήσουν, έχοντας συζητήσει την υπόθεση για περισσότερες από 40 ώρες σε διάστημα επτά ημερών.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει ανοιχτό το μέλλον της 36χρονης πρώην νοσηλεύτριας, καθώς η απουσία ετυμηγορίας σημαίνει ότι δεν έχει εκδοθεί ούτε καταδικαστική ούτε αθωωτική απόφαση για την Κλάνσι.

Οι κατηγορίες και η υπεράσπιση

Η Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται ότι το 2023 στραγγάλισε μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Μασαχουσέτη τα τρία παιδιά της: την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον οκτώ μηνών Κάλαν. Η ίδια δεν αρνείται ότι σκότωσε τα παιδιά, ωστόσο έχει δηλώσει αθώα στις τρεις κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της υπεράσπισης, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της.

Αίτημα απομάκρυνσης ενόρκου

Λίγο πριν κηρυχθεί η κακοδικία, ο συνήγορός της, Κέβιν Ρέντινγκτον, ζήτησε την απομάκρυνση ενός από τους ενόρκους. Το αίτημα αυτό προέκυψε μετά από σημείωμα της επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο ένα μέλος της φέρεται να μην ακολουθούσε τις οδηγίες σχετικά με την αρχή της «εύλογης αμφιβολίας».

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα του Ρέντινγκτον και έστειλε τους ενόρκους πίσω για να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις. Περίπου μία ώρα αργότερα, οι ένορκοι επέστρεψαν, δηλώνοντας ότι το αδιέξοδο παρέμενε. Ο συνήγορος υποστήριξε αργότερα ότι, κατά την εκτίμησή του, οι 11 από τους 12 ενόρκους θα είχαν καταλήξει σε απόφαση ευνοϊκή για την Κλάνσι, αν και δεν έχει γίνει γνωστό πώς είχε τοποθετηθεί κάθε μέλος της επιτροπής.

Επόμενα βήματα

Νέα ακρόαση για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου. Τότε, η εισαγγελία ενδέχεται να γνωστοποιήσει πώς σκοπεύει να κινηθεί. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκονται η διεξαγωγή νέας δίκης ή η επίτευξη συμφωνίας με την κατηγορούμενη.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Πλίμουθ, Τίμοθι Κρουζ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ληφθεί άμεσα απόφαση για τα επόμενα βήματα και ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο νέας δίκης. Η πολύκροτη υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο διχασμό στις ΗΠΑ, ενώ για την εξέλιξή της τοποθετήθηκε ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr