Πεντάγωνο: Περίπου 50 στελέχη υποβλήθηκαν σε τεστ πολυγράφου για διαρροές σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Περίπου 50 στελέχη του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ υποβλήθηκαν σε τεστ πολυγράφου, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για διαρροές απόρρητων πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν τον πόλεμο στο Ιράν, εστιάζοντας στη διαθεσιμότητα κρίσιμων πυρομαχικών και στις φερόμενες μειώσεις των αμερικανικών αποθεμάτων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να εντοπίσει τις πηγές των διαρροών που αφορούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Έρευνα για διαρροές απόρρητων πληροφοριών

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται κυβερνητικούς αξιωματούχους, περίπου 50 στελέχη που υπηρετούν στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ κλήθηκαν να υποβληθούν σε τεστ πολυγράφου. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος μιας ενδελεχούς έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό των πηγών διαρροών απόρρητων πληροφοριών.

Οι πληροφορίες που αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας σχετίζονται άμεσα με τον πόλεμο στο Ιράν. Η διεξαγωγή των τεστ πολυγράφου υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι διαρροές αυτές από τις αμερικανικές αρχές, καθώς αφορούν ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Επικέντρωση σε στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους

Οι έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα, επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες ομάδες προσωπικού εντός του Γενικού Επιτελείου. Πιο συγκεκριμένα, αφορούσαν στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι φέρεται να είχαν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Οι εν λόγω υπάλληλοι ερωτήθηκαν σχετικά με το αν είχαν μεταδώσει πληροφορίες σε δημοσιογράφους.

Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν δύο βασικούς τομείς: τη διαθεσιμότητα κρίσιμων πυρομαχικών και τις φερόμενες μειώσεις των αμερικανικών αποθεμάτων. Η αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχειρησιακή ικανότητα των ΗΠΑ και τη στρατηγική τους θέση.

Προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για τον εντοπισμό πηγών

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο τον εντοπισμό και τον περιορισμό των πηγών διαρροών απόρρητων πληροφοριών. Οι διαρροές αυτές αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και των επιπτώσεών τους στα αποθέματα οπλικών συστημάτων της χώρας.

Η κυβέρνηση έχει εκφράσει επανειλημμένα την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των διαρροών, θεωρώντας ότι υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις κρατικές δομές. Η διεξαγωγή τεστ πολυγράφου αποτελεί ένα από τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η επίσημη θέση του Πενταγώνου

Σχετικά με το θέμα των ερευνών και των τεστ πολυγράφου, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, προέβη σε δηλώσεις στους New York Times. Ο κ. Πάρνελ ανέφερε ότι το υπουργείο δεν σχολιάζει εσωτερικά ζητήματα προσωπικού ή έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή η στάση είναι σύμφωνη με την πάγια πρακτική σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου η διακριτικότητα θεωρείται απαραίτητη.

Παρά την άρνηση να σχολιάσει τις συγκεκριμένες έρευνες, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου τόνισε με έμφαση ότι το υπουργείο αντιμετωπίζει «με τη μέγιστη σοβαρότητα» κάθε διαρροή απόρρητων πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Διευκρίνισε επίσης ότι το Πεντάγωνο προχωρά στις σχετικές έρευνες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων και τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos