Νεκρός άνδρας από αστυνομικά πυρά στη Γέφυρα του Μπρούκλιν

Την Παρασκευή, ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι και είχε ανέβει στα καλώδια της Γέφυρας του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μετά από μια επικίνδυνη αναμέτρηση με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσπάθησαν επί ώρα να τον πείσουν να παραδοθεί. Η κατάσταση οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα, καθώς οι αρχές επιχειρούσαν να διαχειριστούν την κρίση.

Η επικίνδυνη αναμέτρηση στη γέφυρα

Ο άνδρας είχε ανέβει στα καλώδια της Γέφυρας του Μπρούκλιν, κρατώντας ένα μαχαίρι. Αρνήθηκε να ακολουθήσει τις εντολές των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο άνδρας απείλησε τους διασώστες, δηλώνοντας ότι επιθυμούσε να τον σκοτώσουν. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι είχε μαζί του βόμβα, γεγονός που αύξησε την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Ο διοικητής της Μονάδας Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Νέας Υόρκης, Τζέραρντ Ντάουλινγκ, ανέφερε τις δηλώσεις του άνδρα προς τους διασώστες. Οι αρχές έλαβαν άμεσα μέτρα, διακόπτοντας την κυκλοφορία στη γέφυρα για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

Η προσπάθεια των αρχών να τον πείσουν

Αστυνομικοί, ασφαλισμένοι με ειδικό εξοπλισμό, ανέβηκαν επίσης στη γέφυρα. Επί περίπου μία ώρα, οι δυνάμεις της τάξης επιχειρούσαν να επικοινωνήσουν με τον άνδρα. Του ζητούσαν επίμονα να εγκαταλείψει το σημείο και να αφήσει το μαχαίρι που κρατούσε, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Οι αρχές προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν από τα καλώδια, αντιμετωπίζοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση. Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα ήταν απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης και την προστασία όλων των εμπλεκομένων.

Η κίνηση του άνδρα και η αντίδραση των αστυνομικών

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο άνδρας άρχισε να κινείται με ταχύτητα προς τα χαμηλότερα τμήματα ενός από τα καλώδια της γέφυρας. Στο ίδιο καλώδιο βρίσκονταν και αστυνομικοί, οι οποίοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν από την πορεία του. Ωστόσο, η ταχύτητα κίνησης του άνδρα δεν τους επέτρεψε να κινηθούν με την ίδια ευελιξία.

Σύμφωνα με τον διοικητή Ντάουλινγκ, όταν ο άνδρας πλησίασε σε απόσταση περίπου ενός μέτρου από έναν αστυνομικό, σήκωσε το χέρι του, κρατώντας το μαχαίρι, και το έστρεψε προς το μέρος του αστυνομικού, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο.

Το μοιραίο περιστατικό και η διακομιδή στο νοσοκομείο

Αντιμέτωπος με την απειλητική κίνηση του άνδρα, ένας αστυνομικός που βρισκόταν στο κατάστρωμα της γέφυρας πυροβόλησε μία φορά. Ο πυροβολισμός τραυμάτισε τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τα καλώδια από τις αστυνομικές δυνάμεις. Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Ο τραυματισμένος άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Παρά τις προσπάθειες, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, παραμένοντας αδιευκρίνιστα.

Με πληροφορίες από: Enikos