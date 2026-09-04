Ψηφιακό «μπλόκο» της Meta σε Αλβανούς ακτιβιστές που αντιδρούν σε επένδυση

Η Meta προχώρησε στην απενεργοποίηση λογαριασμών ακτιβιστών στο Instagram, οι οποίοι κάλυπταν τις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Αλβανία. Οι διαμαρτυρίες στρέφονται ενάντια σε μια επένδυση στην οποία εμπλέκεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει κατηγορίες για ψηφιακή καταστολή.

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία και το project Κούσνερ

Οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία αφορούν την κατασκευή ενός πολυτελούς θέρετρου στη νότια ακτή της χώρας. Η επένδυση αυτή συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν λάβει την ονομασία «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», διαρκούν σχεδόν 100 ημέρες. Πλέον, έχουν μετατραπεί σε ευρύτερο αίτημα για την παραίτηση ολόκληρης της αλβανικής κυβέρνησης.

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στην κινητοποίηση των πολιτών για τις διαδηλώσεις. Μέσω αυτών, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές είχαν τη δυνατότητα να μεταδίδουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, να συντονίζουν τις διαδηλώσεις και να καταγράφουν επεισόδια που συνέβαιναν με την αστυνομία.

Η αντίδραση της Meta και οι καταγγελίες

Τις τελευταίες εβδομάδες, χρήστες του Instagram βρέθηκαν αντιμέτωποι με διάφορες ενέργειες από την πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, η Meta προχώρησε στο κλείσιμο ή την απενεργοποίηση δεκάδων λογαριασμών που κάλυπταν τις διαδηλώσεις. Οι χρήστες έλαβαν ειδοποιήσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ παρατηρήθηκαν αφαιρέσεις περιεχομένου, αναστολές και οριστικά λουκέτα στους λογαριασμούς τους.

Οι χρήστες αυτοί επιμένουν ότι δεν έχουν παραβιάσει κανέναν κανόνα του Instagram. Υποστηρίζουν ότι οι ειδοποιήσεις αφορούσαν περιεχόμενο που είχαν καταγράψει ή δημιουργήσει οι ίδιοι, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αιτιολόγηση των ενεργειών της πλατφόρμας.

Τα ευρήματα της Repro Uncensored

Η μη κυβερνητική οργάνωση για τα ψηφιακά δικαιώματα Repro Uncensored εξέτασε εκατοντάδες περιπτώσεις λογαριασμών. Μετά την εξέταση, η οργάνωση δήλωσε ότι δεν διαπίστωσε καμία παραβίαση των όρων της πλατφόρμας από τους χρήστες.

Η Μάρθα Δημητράτου, ιδρύτρια της Repro Uncensored, δήλωσε ότι «οι περισσότερες περιπτώσεις ακολουθούν το ίδιο μοτίβο: οι λογαριασμοί μπαίνουν στο στόχαστρο μέσω επαναλαμβανόμενων αναφορών για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, και οι πλατφόρμες τους περιορίζουν ή τους απενεργοποιούν πριν καν διακριβώσουν αν οι ισχυρισμοί είναι έγκυροι». Πρόσθεσε επίσης ότι «ορισμένοι λογαριασμοί έχουν στοχοποιηθεί επανειλημμένως, ενώ ακόμη και νέοι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν προς αντικατάσταση μετά την αναστολή, απενεργοποιήθηκαν επίσης».

Οι επιπτώσεις στους λογαριασμούς

Αν και ορισμένοι λογαριασμοί αποκαταστάθηκαν μετά τις ενέργειες της Meta, άλλοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάφορους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, ορισμένοι χρήστες έχουν περιορισμούς στη δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης (live) και συνεργασίας με άλλους δημιουργούς.

Επιπλέον, άλλοι λογαριασμοί υφίστανται «shadow ban», κάτι που σημαίνει ότι η διανομή του περιεχομένου τους περιορίζεται δραστικά χωρίς να έχει προηγηθεί καμία προειδοποίηση από την πλατφόρμα.

Με πληροφορίες από: Enikos