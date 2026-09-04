Αναβολή στο ταξίδι Κούσνερ και Γουίτκοφ σε Μόσχα και Κίεβο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι ηγούνται των προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, είχαν προγραμματίσει να μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2026. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό φαίνεται να έχει τεθεί στον «πάγο» εξαιτίας σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλειά τους. Η είδηση του ταξιδιού μεταδόθηκε αρχικά από το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο πηγή με γνώση του σχεδιασμού.

Ο αρχικός προγραμματισμός του ταξιδιού

Η Ουάσινγκτον επρόκειτο να εισέλθει σε τροχιά άμεσων διπλωματικών επαφών με τα δύο εμπόλεμα μέρη, Ρωσία και Ουκρανία, μέσω των ειδικών απεσταλμένων του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι επισκέψεις τους είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Στόχος αυτής της αμερικανικής πρωτοβουλίας παραμένει η εξεύρεση μιας φόρμουλας που θα οδηγήσει στον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Βάσει των πληροφοριών, οι δύο εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ αναμενόταν να φτάσουν πρώτα στη ρωσική πρωτεύουσα και κατόπιν να ταξιδέψουν προς την ουκρανική πλευρά.

Ανησυχίες για την ασφάλεια οδηγούν σε αναβολή

Το σχέδιο του ταξιδιού φαίνεται να μπήκε στον «πάγο» λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των απεσταλμένων. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις και μίλησε στην Kyiv Independent, ο Στιβ Γουίτκοφ «άρχισε να φοβάται», γεγονός που οδήγησε σε συζητήσεις για εναλλακτικά σχέδια.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι «οι Ρώσοι δεν θέλουν (οι εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον) να έρθουν εδώ στο Κίεβο και ο Γουίτκοφ είναι πάντα ευαίσθητος απέναντι στη ρωσική στάση. Του λένε ότι είναι επικίνδυνο». Νωρίτερα, πηγή με γνώση της υπόθεσης είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες για την επίσκεψη των δύο διαπραγματευτών στην Ουκρανία συνεχίζονταν, με την 6η Σεπτεμβρίου να έχει αναφερθεί ως πιθανή ημερομηνία.

Συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια εντείνονται από την κατάσταση στην ουκρανική πρωτεύουσα, η οποία βρίσκεται υπό συνεχή πίεση από τις ρωσικές επιθέσεις με drones. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, το Κίεβο είχε δεχθεί οκτώ συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μάλιστα, το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου, η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες και πυρκαγιές. Αυτό συνέβη λίγες ημέρες πριν από την αρχικά προγραμματισμένη άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων στην πόλη.

Προηγούμενες επισκέψεις και διπλωματικές δηλώσεις

Η επίσκεψη στο Κίεβο θα αποτελούσε την πρώτη μετάβαση του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στην Ουκρανία μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, οι δύο άνδρες έχουν πραγματοποιήσει ήδη αρκετά ταξίδια στη Μόσχα, όπου συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, χωρίς μέχρι στιγμής οι διεργασίες αυτές να έχουν αποδώσει καρπούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει στο παρελθόν από την Ουκρανία να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά της Μόσχας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Ρωσία στις 25 Αυγούστου. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητούσε αντίστοιχη δέσμευση από τη Ρωσία στην περίπτωση που οι απεσταλμένοι της βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η στάση των εμπλεκομένων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν επιβεβαιώσει πως θα μπορούσαν να επισκεφθούν την Ουκρανία. Είχε υπογραμμίσει τη σημασία της επίσκεψης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε έτοιμοι να τους συναντήσουμε στην Ουκρανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν ενεργές».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε την Πέμπτη πως η επίτευξη συμφωνίας αποτελεί πρωτίστως ευθύνη της Μόσχας και του Κιέβου. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα διατηρούν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη διαδικασία. Από τη ρωσική προεδρία δεν υπήρξε προς το παρόν επίσημη επιβεβαίωση ή σχολιασμός για το ταξίδι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis