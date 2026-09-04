Το Λονδίνο δανείζει γλυπτά του Παρθενώνα στη Γερμανία, ενώ η Αθήνα αρνείται

Μια νέα έκθεση στη Φρανκφούρτη επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς αναδεικνύεται ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Το Βρετανικό Μουσείο έχει συμφωνήσει να δανείσει δύο θραύσματα των Γλυπτών στο γερμανικό μουσείο Liebieghaus, ενώ την ίδια στιγμή, η Αθήνα απέρριψε αίτημα για την παραχώρηση θραυσμάτων από το Μουσείο της Ακρόπολης για την ίδια έκθεση.

Η έκθεση «Athena, the stage is yours» στη Φρανκφούρτη

Η εν λόγω έκθεση φέρει τον τίτλο «Athena, the Stage is Yours: The Parthenon Puzzle» και έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί από τις 18 Νοεμβρίου 2026 έως τις 25 Ιουλίου 2027. Ο χώρος διεξαγωγής της είναι η Liebieghaus Skulpturensammlung της Φρανκφούρτης.

Το κεντρικό θέμα της έκθεσης είναι το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα και μια νέα επιστημονική πρόταση που αφορά την πλήρη ανασύνθεση της αρχικής σύνθεσης των γλυπτών του.

Η επιστημονική προσέγγιση για την ανασύνθεση

Για τους σκοπούς της έκθεσης, μια ερευνητική ομάδα υπό την καθοδήγηση του Βίντσεντς Μπρίνκμαν αξιοποίησε μια σειρά από μεθόδους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν αρχαιολογικές, ιστορικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις, καθώς και τεχνικές τρισδιάστατης σάρωσης.

Στόχος αυτής της έρευνας ήταν η εκ νέου απόδοση επιμέρους θραυσμάτων σε συγκεκριμένες μορφές, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας τεκμηριωμένης ανακατασκευής του αετώματος.

Το αίτημα δανεισμού και η αρνητική γνωμοδότηση της Αθήνας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Liebieghaus, η έκθεση προβλέπεται να περιλαμβάνει σημαντικά δάνεια από διάφορα ιδρύματα, μεταξύ των οποίων αναφέρονται το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο και το Μουσείο Ακρόπολης στην Αθήνα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η «Καθημερινή», το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά. Η γνωμοδότηση αφορούσε το επίσημο αίτημα του γερμανικού μουσείου για τον δανεισμό εννέα θραυσμάτων του ανατολικού αετώματος, τα οποία βρίσκονται στο Μουσείο Ακρόπολης.

Τα συγκεκριμένα θραύσματα είχαν ζητηθεί με σκοπό να συνεκτεθούν με δύο άλλα θραύσματα του Παρθενώνα που φυλάσσονται στο Βρετανικό Μουσείο. Τα θραύσματα αυτά το Λονδίνο έχει ήδη συμφωνήσει να τα παραχωρήσει προσωρινά για την έκθεση στη Γερμανία.

Η στάση του Liebieghaus παρά την απόφαση

Παρά την ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση του ΚΑΣ από την ελληνική πλευρά, η επίσημη ιστοσελίδα του Liebieghaus εξακολουθεί μέχρι στιγμής να αναφέρει ότι η έκθεση θα συγκεντρώσει δάνεια τόσο από το Βρετανικό Μουσείο όσο και από το Μουσείο Ακρόπολης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr