Το μυστικό ταξίδι του Τραμπ από την Τουρκία γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix

Η υπόθεση της φυγάδευσης του Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, η οποία αποκαλύφθηκε στα μέσα Αυγούστου, πρόκειται να γίνει ντοκιμαντέρ από το Netflix. Η αμφιλεγόμενη επιχείρηση ασφαλείας, που οργανώθηκε κατά την επιστροφή του τότε Αμερικανού προέδρου τον περασμένο Ιούλιο, θα αποτελέσει το θέμα ενός νέου επεισοδίου της σειράς «Instadocs». Το ντοκιμαντέρ θα εξετάσει την απόφαση της Secret Service να χρησιμοποιήσει ένα αεροπλάνο-δόλωμα, αφήνοντας τους δημοσιογράφους να πιστεύουν ότι ο πρόεδρος βρισκόταν μέσα.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και το ντοκιμαντέρ του Netflix

Λιγότερο από έναν μήνα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το Netflix παρουσιάζει το νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο αποτελεί μέρος της σειράς «Instadocs», γνωστής για την ταχεία παραγωγή της. Το επεισόδιο κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή και εστιάζει στην απόφαση της Secret Service να χρησιμοποιήσει ένα αεροπλάνο ως δόλωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν είχαν ενημερωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη αναχωρήσει με διαφορετικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Αυτή η πρακτική προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς το προσωπικό και οι εκπρόσωποι του Τύπου παρέμειναν στο αεροσκάφος χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση.

Το παρασκήνιο της «φυγάδευσης»

Ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να είχε εμφανιστεί να επιβιβάζεται στο Air Force One, το οποίο είχε δωρίσει το Κατάρ. Ωστόσο, στη συνέχεια αποχώρησε κρυφά από την Άγκυρα, επιβιβαζόμενος σε άλλο αεροσκάφος. Μόλις λίγοι στενοί συνεργάτες του τον συνόδευσαν σε αυτή τη συγκεκριμένη πτήση.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους δημοσιογράφους και το υπόλοιπο προσωπικό πέταξε κανονικά από την Άγκυρα προς μια βρετανική αεροπορική βάση και στη συνέχεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στις ΗΠΑ με το ξεχωριστό στρατιωτικό αεροσκάφος που είχε χρησιμοποιήσει για την κρυφή αναχώρησή του.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η απόφαση για τη μυστική αναχώρηση του τότε προέδρου φέρεται να συνδεόταν με φόβους για μια πιθανή απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Εκείνη την περίοδο, υπήρχαν αυξημένες απειλές που προέρχονταν από το Ιράν, γεγονός που οδήγησε στην υιοθέτηση αυτών των αυστηρών μέτρων ασφαλείας από τη Secret Service.

Έντονες αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Η πρακτική της χρήσης αεροπλάνο-δόλωμα και η έλλειψη ενημέρωσης προκάλεσαν σημαντικές αντιδράσεις από διάφορες πλευρές. Δημοσιογράφοι, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι το προσωπικό και οι δημοσιογράφοι δεν θα έπρεπε να είχαν επιβιβαστεί σε ένα αεροσκάφος που λειτουργούσε ως «δόλωμα» χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για την πραγματική κατάσταση.

Μάλιστα, ένας Δημοκρατικός βουλευτής ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση από το Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ενημέρωση. Το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του Τύπου «πέταξαν στα τυφλά» χωρίς να γνωρίζουν την απουσία του προέδρου, αποτέλεσε κεντρικό σημείο κριτικής.

Μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ

Το επεισόδιο του Netflix περιλαμβάνει συνεντεύξεις με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος-δόλωμα. Μεταξύ αυτών είναι η Carol Leonnig του MS Now, ο Dan Lamothe της Washington Post, ο φωτογράφος του Associated Press Alex Brandon και ο δημοσιογράφος του Reuters Gram Slattery. Οι μαρτυρίες τους αναμένεται να ρίξουν φως στην εμπειρία τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν επίσης ένας πρώην πράκτορας της Secret Service και μία αεροσυνοδός του Air Force One, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης. Το Netflix περιγράφει το επεισόδιο ως μια ματιά στα μέτρα που είναι διατεθειμένη να λάβει η Secret Service για την προστασία του προέδρου, αλλά και στο τίμημα αυτών των επιλογών, ειδικά όσον αφορά τους δημοσιογράφους και το κοινό που εκπροσωπούν.

Με πληροφορίες από: Reader