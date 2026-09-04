Η Γκλόρια Στάινεμ, η φεμινίστρια που έγινε κρυφό «κουνελάκι» του Playboy

Η Γκλόρια Στάινεμ, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και συνώνυμο του φεμινισμού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η δημοσιογράφος και πολιτική ακτιβίστρια, που συνέβαλε στη δημιουργία των περιοδικών New York και Ms., πέθανε την Τετάρτη (02.09.2026) στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη. Παρά τη μακρά πορεία της στον αγώνα για την ισότητα, στα πρώτα χρόνια της καριέρας της είχε αναλάβει μια μυστική αποστολή, εργαζόμενη ως «κουνελάκι» του Playboy.

Μια ζωή αφιερωμένη στον φεμινισμό

Το όνομα της Γκλόρια Στάινεμ υπήρξε για δεκαετίες συνώνυμο του φεμινισμού και της ισότητας των φύλων. Ως δημοσιογράφος και πολιτική ακτιβίστρια, αναδείχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, με τη συνεισφορά της να περιλαμβάνει τη δημιουργία των περιοδικών New York και Ms.

Η Στάινεμ, με τα χαρακτηριστικά γυαλιά και τα ξανθά μαλλιά με τη χωρίστρα, που την έκαναν παγκοσμίως αναγνωρίσιμη, απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών. Η πορεία της στον αγώνα για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες. Σύμφωνα με το ίδρυμά της, πέθανε την Τετάρτη (02.09.2026) στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, «περιτριγυρισμένη από πολλούς από τους ανθρώπους που αγαπούσε». Έχει μείνει γνωστή και για φράσεις όπως «Η αλήθεια θα σε ελευθερώσει, αλλά πρώτα θα σε εξοργίσει», η οποία αποτέλεσε και τον τίτλο του βιβλίου της το 2019.

Η μυστική αποστολή στο Playboy Club

Ωστόσο, στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής της καριέρας, η Γκλόρια Στάινεμ ανέλαβε ένα εγχείρημα που φαινομενικά ερχόταν σε αντίθεση με τις αρχές μιας παθιασμένης φεμινίστριας. Το 1963, η δημοσιογράφος αποφάσισε να εργαστεί μυστικά ως «κουνελάκι» στο περίφημο Playboy Club της Νέας Υόρκης.

Ο σκοπός της ήταν να αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του κλαμπ. Η Στάινεμ επιδίωκε να φέρει στο φως τις συνθήκες εργασίας και τη μεταχείριση των γυναικών σε ένα περιβάλλον που προωθούσε μια συγκεκριμένη εικόνα θηλυκότητας.

Το ρεπορτάζ «A Bunny’s Tale»

Το αποτέλεσμα αυτής της μυστικής έρευνας ήταν το ρεπορτάζ με τίτλο «A Bunny’s Tale». Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Show τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1963.

Το ρεπορτάζ κατέγραφε με λεπτομέρεια τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στο κλαμπ του Χιου Χέφνερ. Όπως ήταν φυσικό, οι αποκαλύψεις της Στάινεμ προκάλεσαν «σεισμό» στην κοινή γνώμη, φέρνοντας σε δημόσια συζήτηση τις πρακτικές που επικρατούσαν στον χώρο.

Η διαδικασία πρόσληψης και η ψεύτικη ταυτότητα

Για να διεισδύσει στο Playboy Club, η Στάινεμ απάντησε σε μια αγγελία που αναζητούσε κορίτσια «όμορφα και ευχάριστα», ηλικίας 21 έως 24 ετών. Κατά την ακρόαση, της ζητήθηκε να έχει μαζί της το απαραίτητο μαγιό ή κορμάκι, μια προϋπόθεση που υπογράμμιζε την έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση.

Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, η δημοσιογράφος δημιούργησε μια ψεύτικη ταυτότητα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως Μαρί Κάθριν Οκς. Υποστήριξε ότι ήταν νεότερη, 24 ετών, ενώ στην πραγματικότητα ήταν 28. Επίσης, δήλωσε ότι είχε εμπειρία ως σερβιτόρα στο Λονδίνο και χορεύτρια-υποδοχή στο Παρίσι, στοιχεία που ενίσχυαν την κάλυψή της.

Η αντικειμενοποίηση των γυναικών

Η Στάινεμ περιέγραψε την αντικειμενοποίηση των γυναικών ως μια διαδικασία που ξεκινούσε από την πρώτη στιγμή που κάποιος περνούσε την πόρτα του κλαμπ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο τρόπος που την υποδέχθηκε ένας φύλακας, φωνάζοντας «εδώ, κουνελάκι, κουνελάκι».

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για την πρόσληψη, η αντικειμενοποίηση ήταν εμφανής. Της ζητούσαν επανειλημμένα να βγάλει το παλτό της, μια ενέργεια που αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της εμφάνισής της, πέρα από τις επαγγελματικές της ικανότητες.

Με πληροφορίες από: Newsit