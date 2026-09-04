Δύο άνδρες ανασύρθηκαν ζωντανοί από σήραγγα στο Νεπάλ εννέα ημέρες μετά τις πλημμύρες

Δύο άνδρες ανασύρθηκαν ζωντανοί από τις σήραγγες του υδροηλεκτρικού σταθμού Trishuli 3A στο Νεπάλ, εννέα ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν την περιοχή. Το γεγονός αυτό προσφέρει νέα ελπίδα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό 42 εργαζομένων που παραμένουν αγνοούμενοι. Οι δύο διασωθέντες είχαν εγκλωβιστεί μαζί με εκατοντάδες άλλους εργαζομένους σε υδροηλεκτρικά έργα στα Ιμαλάια, μετά το καταστροφικό κύμα.

Η δραματική επιχείρηση διάσωσης

Η διάσωση των δύο ανθρώπων μέσα από τις σήραγγες του υδροηλεκτρικού σταθμού Trishuli 3A ήρθε να αναζωπυρώσει τις ελπίδες, εννέα ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο τον εντοπισμό των υπόλοιπων 42 εργαζομένων που αγνοούνται στην ίδια περιοχή.

Σε ένα βίντεο που καταγράφει τη δραματική αυτή επιχείρηση, φαίνονται περίπου δώδεκα διασώστες να εργάζονται εντατικά. Οι διασώστες τραβούν έναν άνδρα μέσα από ένα μικρό άνοιγμα στο έδαφος, ενώ μόλις αυτός φτάνει σε ασφαλές σημείο, ξεσπούν σε χειροκροτήματα, εκφράζοντας την ανακούφισή τους για την επιτυχή έκβαση.

Η μαρτυρία του επικεφαλής της αστυνομίας

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην πληγείσα περιοχή Νουακότ, Μπιπίν Ρέγκμι, επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας ότι οι διασώστες άκουσαν φωνές μέσα από τη σήραγγα. Η μαρτυρία του κ. Ρέγκμι υπογραμμίζει την κρισιμότητα των στιγμών και την επιμονή των σωστικών συνεργείων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μια ιατρική ομάδα κατευθυνόταν άμεσα στο σημείο της διάσωσης, προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη φροντίδα στους δύο απεγκλωβισμένους άνδρες. Η άμεση κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών κρίνεται ζωτικής σημασίας για την υγεία των διασωθέντων.

Το υδροηλεκτρικό έργο και οι αγνοούμενοι

Οι σήραγγες από τις οποίες ανασύρθηκαν οι δύο άνδρες ανήκουν στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A. Η συγκεκριμένη σήραγγα, η οποία οδηγεί στον υπόγειο σταθμό παραγωγής ενέργειας, ξεπερνά σε μήκος τα τέσσερα χιλιόμετρα. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο, όπου δεκάδες άνθρωποι εργάζονταν καθημερινά.

Όταν το καταστροφικό κύμα πλημμύρας έπληξε την περιοχή, εκατοντάδες εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στα υδροηλεκτρικά έργα των Ιμαλαΐων. Η επιχείρηση εντοπισμού συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς παραμένουν αγνοούμενοι 42 εργαζόμενοι, με τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να εντείνονται για τον εντοπισμό τους.

Ο τραγικός απολογισμός των πλημμυρών στο Νεπάλ

Οι καταστροφικές πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που έπληξαν το Νεπάλ έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά και ανθρώπινες απώλειες. Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 1.200 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πρωτοφανή αυτή φυσική καταστροφή. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες των εκτεταμένων καταστροφών.

Πριν από τη συγκεκριμένη διάσωση, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων είχαν αρχίσει να εξασθενούν, καθώς περνούσαν οι ημέρες και ο αριθμός των θυμάτων αυξανόταν. Η διάσωση των δύο ανδρών, εννέα ημέρες μετά το συμβάν, αποτελεί μια σπάνια στιγμή αισιοδοξίας μέσα σε ένα τοπίο θλίψης και καταστροφής, δίνοντας ώθηση στις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis