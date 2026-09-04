Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ξανά την Ευρώπη για Ιράν και μεταναστευτικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε εκ νέου σφοδρή κριτική κατά της Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αναφερόμενος στη μη εμπλοκή τους στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς και στις μεταναστευτικές ροές. Σε συνέντευξή του την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, ο 80χρονος Ρεπουμπλικάνος δήλωσε πως οι ενέργειές του έσωσαν τη Βρετανία από μια πιθανή πυρηνική επίθεση. Οι δηλώσεις του έγιναν σε συντηρητικό βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Οι δηλώσεις για το Ιράν και η «διάσωση» της Βρετανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ως ο σωτήρας της Βρετανίας, υποστηρίζοντας ότι με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο, απέτρεψε μια ιρανική πυρηνική επίθεση κατά της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, τονίζοντας πως έσωζε και τη χώρα της Βρετανίας από την απειλή. Επέμεινε ότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, ήταν πιθανότερο να το χρησιμοποιούσε στην Ευρώπη, καθώς οι πυραυλικές δυνατότητές του φτάνουν εκεί, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου δεν φτάνουν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρεπουμπλικάνος κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση για τη μη εμπλοκή της στον πόλεμο. Σημείωσε πως «μην ξεχνάτε, μεγάλο μέρος του πετρελαίου σας έρχεται από το στενό του Ορμούζ, και δεν ήσασταν εκεί να με βοηθήσετε». Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται για δεκαετίες πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στηλίτευσε ξανά τον δισταγμό του Λονδίνου επί των ημερών του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, να εμπλακεί στον πόλεμο. Άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον ίσως πάψει να υποστηρίζει τη Βρετανία για τα νησιά Φόκλαντς, ή Μαλβίνας όπως είναι γνωστό το αρχιπέλαγος αυτό στην Αργεντινή.

Σκληρή κριτική για το μεταναστευτικό σε Λονδίνο και Παρίσι

Πέρα από το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις μεταναστευτικές ροές στη Βρετανία, εκφράζοντας την προειδοποίησή του εναντίον της απειλής που εγείρει κατ’ αυτόν η μετανάστευση. Μίλησε για μια επαπειλούμενη «καταστροφή» αν δεν σταματήσει ο κόσμος που έρχεται μαζικά στη χώρα από όλο τον κόσμο. Προειδοποίησε ότι «αν δεν σταματήσετε τον κόσμο που έρχεται μαζικά στη χώρα σας απ’ όλο τον κόσμο, δεν θα σας μείνει χώρα».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατέκρινε την κατάσταση στο Λονδίνο, δηλώνοντας πως η βρετανική πρωτεύουσα είναι «πολύ διαφορετικό μέρος» από ό,τι ήταν πριν από 15 ή 20 χρόνια. Ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν περιοχές στο Λονδίνο όπου «δεν πας» και όπου η αστυνομία «φοβάται» να κάνει περιπολίες. Πρόσθεσε πως το έγκλημα είναι «πολύ ψηλά».

Η κριτική του επεκτάθηκε και στο Παρίσι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι υπάρχουν μέρη τόσο στο Παρίσι όσο και στο Λονδίνο όπου «δεν θέλει να πάει καν η αστυνομία». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, σε αυτές τις περιοχές «δεν υπάρχει νόμος και τάξη», και οι αστυνομικοί «φοβούνται να πάνε εκεί» ή «δεν θέλουν να χάσουν τη ζωή τους».

Επίθεση στον δήμαρχο του Λονδίνου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να επιτεθεί για πολλοστή φορά εναντίον του δημάρχου της βρετανικής πρωτεύουσας, Σαντίκ Καν. Τον χαρακτήρισε «ρυπαρό τύπο» και «ρυπαρό άτομο», προσθέτοντας πως είναι «πολύ κακός δήμαρχος». Αυτές οι χαρακτηρισμοί εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης κριτικής του για την κατάσταση του Λονδίνου και την πολιτική της κυβέρνησης ως προς την ενέργεια.

Οι κατηγορίες προς τη βρετανική κυβέρνηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την προειδοποίησή του εναντίον της απειλής που εγείρει, κατ’ αυτόν, η μετανάστευση στη Βρετανία, καθώς και η πολιτική της κυβέρνησης ως προς την ενέργεια. Μίλησε για μια επαπειλούμενη «καταστροφή» αν δεν ληφθούν μέτρα. Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Λονδίνου σε διεθνή ζητήματα και εσωτερικές πολιτικές.

Με πληροφορίες από: Newsit