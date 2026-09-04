Οι ζημιές από τις πλημμύρες στο Νεπάλ ξεπερνούν τα 2,5 δισ. δολάρια

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ άφησαν πίσω τους εκτεταμένες ζημιές, με το συνολικό κόστος τους να εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι καταστροφές σε ακίνητα, κατοικίες και κρίσιμες υποδομές είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο έργο αποκατάστασης, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Το μέγεθος των καταστροφών

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ υπολογίζονται σε τουλάχιστον 2,56 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η εκτίμηση αφορά ένα ευρύ φάσμα απωλειών, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των κατοικιών και των βασικών υποδομών της χώρας. Ο επικεφαλής της εθνικής αρχής διαχείρισης καταστροφών προχώρησε σε αυτή τη σημαντική ανακοίνωση, δίνοντας μια πρώτη εικόνα του οικονομικού αντίκτυπου της θεομηνίας.

Το ποσό των 2,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής και την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη δράση. Οι εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες έχουν αφήσει χιλιάδες ανθρώπους άστεγους ή με κατεστραμμένα σπίτια, ενώ η καταστροφή των υποδομών επηρεάζει την καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές του Νεπάλ.

Το κόστος της άμεσης αποκατάστασης

Πέρα από τις συνολικές εκτιμώμενες ζημιές, έχει υπολογιστεί και το κόστος για την άμεση αποκατάσταση κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες μετά τις πλημμύρες. Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 52,6 εκατομμύρια δολάρια. Το αντίστοιχο ποσό σε νεπαλέζικες ρουπίες ανέρχεται σε 7,95 δισεκατομμύρια.

Αυτά τα κονδύλια θεωρούνται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των πιο επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει στις πληγείσες περιοχές. Η άμεση αποκατάσταση είναι κρίσιμη για την επιστροφή σε μια μορφή κανονικότητας και την παροχή βασικών υπηρεσιών στους πληγέντες πολίτες του Νεπάλ.

Προτεραιότητες για την ανάκαμψη

Τα κονδύλια που προορίζονται για την άμεση αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους και ζωτικής σημασίας τομείς. Μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η αποκατάσταση των δρόμων. Η καταστροφή του οδικού δικτύου έχει δημιουργήσει προβλήματα στην πρόσβαση και τη μεταφορά, καθιστώντας δύσκολη την παροχή βοήθειας και την επικοινωνία μεταξύ των περιοχών.

Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί για τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων. Πολλοί κάτοικοι έχουν χάσει τα σπίτια τους και χρειάζονται άμεση στέγαση. Η παροχή πόσιμου νερού αποτελεί επίσης κορυφαία προτεραιότητα, καθώς η μόλυνση των υδάτων είναι ένα συχνό πρόβλημα μετά από πλημμύρες. Τέλος, η αποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας στις πληγείσες περιοχές είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των κοινοτήτων και την ασφάλεια των κατοίκων.

Οι εκτιμήσεις της εθνικής αρχής

Οι εκτιμήσεις για το ύψος των ζημιών και το κόστος της αποκατάστασης προέρχονται από τον επικεφαλής της εθνικής αρχής διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ. Αυτός ο φορέας είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό των προσπαθειών αντιμετώπισης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στη χώρα. Οι πληροφορίες αυτές παρέχουν μια επίσημη και έγκυρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.

Η ανακοίνωση των εκτιμήσεων αυτών υπογραμμίζει την κλίμακα της πρόκλησης που αντιμετωπίζει το Νεπάλ. Οι καταστροφικές πλημμύρες έχουν αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία, καθιστώντας την ανάγκη για διεθνή και εθνική υποστήριξη πιο επιτακτική από ποτέ.

Με πληροφορίες από: Topontiki