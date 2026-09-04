Με αποτροπιασμό παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του άτυχου βρέφους στην Κυψέλη, καθώς οι δύο γονείς ετοιμάζονται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η δραματική δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τους ενόρκους να αδυνατούν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.

Οι κατηγορίες για την υπόθεση της Κυψέλης

Το ζευγάρι, ένας 43χρονος Έλληνας και μία 38χρονη Γερμανίδα, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, βαρύνονται με ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία. Επιπλέον, κατηγορούνται για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Μαζί τους στον ανακριτή θα οδηγηθεί και ένας τρίτος συλληφθείς, ένας 26χρονος Αφγανός. Ο συγκεκριμένος άνδρας βαρύνεται με κακούργημα που αφορά ανήλικο κορίτσι, με το οποίο ισχυρίζεται ότι είχε σχέση. Επίσης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις των γονέων

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών τους, οι δύο γονείς έχουν πέσει σε αντιφάσεις, δίνοντας διαφορετικές εκδοχές για κρίσιμα σημεία της υπόθεσης της δολοφονίας στην Κυψέλη. Παρόλο που τα τεστ DNA επιβεβαίωσαν ότι είναι οι βιολογικοί γονείς του αδικοχαμένου βρέφους, οι μαρτυρίες τους διαφέρουν ακόμη και για την ημερομηνία γέννησης του αγοριού. Η μητέρα υποστηρίζει ότι το έφερε στον κόσμο το 2023, ενώ ο πατέρας αναφέρει ότι το παιδί γεννήθηκε το 2021.

Οι αντιφάσεις συνεχίζονται και ως προς τις συνθήκες του θανάτου του βρέφους. Η μητέρα δηλώνει ότι δεν ήταν παρούσα όταν πέθανε το παιδί, ενώ ο πατέρας έχει υποστηρίξει ότι ήταν παρούσα όλη η οικογένεια κατά τη μοιραία στιγμή. Το μόνο σημείο στο οποίο οι δύο γονείς δίνουν την ίδια απάντηση αφορά τις μαχαιριές που βρέθηκαν στο σώμα του μωρού. Και οι δύο ισχυρίζονται ότι αυτές προκλήθηκαν όταν προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο μέσα στον οποίο βρισκόταν το νεκρό βρέφος, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA

Οι αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας, πήραν δείγματα από τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας: την 15χρονη εγκυμονούσα, τον 12χρονο και τον 9χρονο. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τα βιολογικά παιδιά του ζευγαριού, μετά τη σύλληψή τους για τη φρικιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, επιβεβαιώθηκε ότι η 15χρονη, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι πράγματι παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονταν από την αρχή. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το αποτέλεσμα σχετικά με τον 9χρονο, ο οποίος είναι γιος μόνο της 38χρονης Γερμανίδας.

Αδιέξοδο στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δίκη της 36χρονης Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, συνεχίζει να απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους. Οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ετυμηγορία ούτε αυτή τη φορά, παρά τις περίπου 35 ώρες συζητήσεων που έχουν διεξαχθεί μετά από σχεδόν έξι εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, για την καταδίκη ενός κατηγορουμένου απαιτείται ομόφωνη συμφωνία των ενόρκων ότι η ενοχή έχει αποδειχθεί «πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία».

Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν ζήτησε εκ νέου από το σώμα των ενόρκων να συνεχίσει την προσπάθεια για την επίτευξη ομόφωνης απόφασης. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι εννέα γυναίκες και οι τρεις άνδρες ένορκοι του Πλίμουθ ενημερώνουν τον δικαστή για την αδυναμία τους να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, καθώς κάτι τέτοιο είχε συμβεί δύο φορές στο παρελθόν.

Ένταση στο σώμα των ενόρκων

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η πρόεδρος των ενόρκων έστειλε σημείωμα στον δικαστή, αναφέροντας ότι ένας από τους ενόρκους αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του δικαστηρίου σχετικά με την έννοια της «εύλογης αμφιβολίας». Η εξέλιξη αυτή ήταν η πρώτη που αποκάλυψε ανοιχτά την ένταση που φαίνεται να υπάρχει μέσα στην αίθουσα των διαβουλεύσεων.

Η υπεράσπιση της Κλάνσι ζήτησε τότε την απομάκρυνση του συγκεκριμένου ενόρκου, προκαλώντας έκπληξη μέσα στην αίθουσα. Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα και αποφάσισε ότι ο ένορκος θα παραμείνει στο σώμα και ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν. Η Λίντσεϊ Κλάνσι, πρώην νοσηλεύτρια μαιευτικής, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού για τον θάνατο των τριών παιδιών της, της πεντάχρονης Κόρα, του τρίχρονου Ντόσον και του οκτώ μηνών Κάλαν, στο οικογενειακό τους σπίτι στη Μασαχουσέτη στις 24 Ιανουαρίου 2023. Η ίδια δεν αρνείται ότι στραγγάλισε τα τρία παιδιά της στο υπόγειο του σπιτιού, αλλά η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι την ώρα των εγκλημάτων βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit