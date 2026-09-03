ΗΠΑ: Κυρώσεις στον εγγονό του Ραούλ Κάστρο και σε κουβανικές εταιρείες

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εγγονού του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Οι κυρώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας της Ουάσινγκτον για την άσκηση πίεσης στην Κούβα. Παράλληλα, στη «μαύρη λίστα» προστέθηκαν μια τράπεζα και τέσσερις κουβανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και των εξορύξεων.

Στο στόχαστρο ο Φιντέλ Ερνέστο Κάστρο

Ο εγγονός του Ραούλ Κάστρο, ο 31χρονος Φιντέλ Ερνέστο, είναι το πρόσωπο που συμπεριλήφθηκε στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων. Παρόλο που ο Φιντέλ Ερνέστο έχει παραμείνει μακριά από την πολιτική σκηνή της Κούβας, οι γονείς του υπόκεινται επίσης σε αμερικανικές κυρώσεις.

Ο πατέρας του, Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, είναι ο μοναχογιός του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο. Ο Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν είχε διαδραματίσει βασικό ρόλο στις μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Κούβας και ΗΠΑ, οι οποίες οδήγησαν το 2015 στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Οικονομικές κυρώσεις και εταιρείες

Οι οικονομικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στοχεύουν, εκτός από τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, και άλλες οντότητες. Συγκεκριμένα, μια τράπεζα και τέσσερις κουβανικές εταιρείες προστέθηκαν επίσης στη «μαύρη λίστα» της Ουάσινγκτον.

Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και των εξορύξεων, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αιτιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην ανακοίνωσή του, αιτιολόγησε τις κυρώσεις, δηλώνοντας ότι «το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μια βαθιά και πολυδιάστατη απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και για τη σταθερότητα στο ημισφαίριό μας».

Επιπλέον, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως «ενώ ο κουβανικός λαός υποφέρει, η οικογένεια Κάστρο και οι φίλοι της (…) εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της οικονομίας του νησιού, συσσωρεύοντας πόρους προς όφελος μιας καθεστωτικής ελίτ».

Η επιρροή του Ραούλ Κάστρο

Ο Ραούλ Κάστρο, σε ηλικία 95 ετών, εξακολουθεί να ασκεί επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις της Κούβας, παρά το γεγονός ότι δεν κατέχει πλέον επίσημη θέση στην κυβέρνηση ή στο κομμουνιστικό κόμμα.

Ο Ραούλ Κάστρο είναι ο αδερφός του ιστορικού ηγέτη της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2016. Παρόλο που δεν έχει επίσημο ρόλο, διατηρεί τον σεβασμό και την αφοσίωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Πετρελαϊκός αποκλεισμός και οικονομικές επιπτώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες από τον Ιανουάριο, επιβάλλοντας έναν de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στο νησί της Κούβας.

Αυτός ο αποκλεισμός έχει επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα ενεργειακή κρίση στην Κούβα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα συχνές και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Το νησί, με πληθυσμό 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, αντιμετωπίζει επίσης δραματική μείωση των εσόδων του από τον τουρισμό, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική του κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Reader