Σχέδιο Μπεν Γκβιρ για μετεγκατάσταση πληθυσμού της Γάζας

Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο που αφορά την πλήρη εθνοκάθαρση της Λωρίδας της Γάζας. Το σχέδιο αυτό προβλέπει τη μετατόπιση των περίπου 2 εκατομμυρίων γηγενών Παλαιστινίων κατοίκων της περιοχής σε χώρες του εξωτερικού. Ο εθνικιστής υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά πως «Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες», ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Οι στόχοι της πρότασης για τη Γάζα

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο άμεσος στόχος του σχεδίου είναι η «εθελοντική μετανάστευση» 250.000 κατοίκων της Γάζας. Αυτή η μετεγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την έναρξη του προγράμματος. Το απώτερο όραμα του ακροδεξιού υπουργού είναι ο αριθμός των Παλαιστινίων που θα μετακινηθούν να ανέλθει σε 1,86 εκατομμύρια, με ορίζοντα επταετίας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας υποστήριξε πως το σχέδιό του είναι «ρεαλιστικό» και εφικτό. Δήλωσε ότι αρκετές χώρες είναι «έτοιμες» να δεχτούν τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές οι χώρες ή να δώσει συγκεκριμένα ονόματα. Επιπλέον, πρότεινε το Ισραήλ να αναλάβει τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα στις χώρες που θα συμφωνήσουν να δεχτούν τους πρόσφυγες που θα εκτοπιστούν από τη Γάζα.

Το πλαίσιο της πολιτικής κίνησης

Η νέα αυτή πολιτική κίνηση, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί παρά ένα ακόμα στάδιο στην πλήρη ανάπτυξη των επεκτατικών βλέψεων του Ισραήλ. Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος περιγράφεται ως ακροδεξιός και εθνικιστής υπουργός, κλιμακώνει πρόσφατα τη νεοναζιστική ρητορική του. Η παρουσίαση του σχεδίου λαμβάνει χώρα ενόψει των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου.

Σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε χθες ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός προγράμματος μετεγκατάστασης του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτή θα εξαρτηθεί από την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες θα πρέπει να ανάψουν το «πράσινο φως» για την υλοποίηση της πρότασης.

Προηγούμενο περιστατικό και αντιδράσεις

Μόλις προ ημερών, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, είχε αναρτήσει ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI), το οποίο απεικόνιζε Παλαιστίνιους κρατούμενους. Στο βίντεο, οι κρατούμενοι εμφανίζονταν αποσκελετωμένοι να βγαίνουν από μία «γραμμή παραγωγής», η οποία τους μετέφερε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση του νεοναζιστή υπουργού προκάλεσε μαζική κατακραυγή από την κοινή γνώμη και διάφορους φορείς. Ως αποτέλεσμα της έντονης αυτής αντίδρασης, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ αναγκάστηκε να διαγράψει το επίμαχο βίντεο λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή του. Το περιστατικό αυτό είχε υπογραμμίσει την αμφιλεγόμενη φύση της ρητορικής του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Reader