Ο Τραμπ ζητά από την Ευρώπη αναδρομικά χρήματα για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε μια νέα ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, δηλώνοντας την πρόθεσή του να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να καταβάλουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χρήματα για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που παρασχέθηκαν στην Ουκρανία στο παρελθόν. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία και συνοδεύεται από την προαναγγελία προσωρινής διακοπής των πωλήσεων όπλων σε συμμαχικές χώρες.

Η πρόταση για αναδρομικές πληρωμές

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν δωρεάν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα ποσά «θα είχε πληρώσει η Ευρώπη, αρκεί να της το είχαν ζητήσει». Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως οι ΗΠΑ «θα ζητήσουν αυτά τα χρήματα, έστω και με κάποια καθυστέρηση».

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για την κατάσταση αυτή στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς να αναζητήσει οικονομική αποζημίωση για την παρελθούσα στρατιωτική υποστήριξη.

Η στάση των ΗΠΑ στις πωλήσεις όπλων

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Τραμπ επέκρινε επίσης δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών έχουν μειωθεί δραματικά. Αυτή η μείωση φέρεται να οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν την παραγωγή και αναπληρώνουν τα αποθέματά τους.

Σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα κρατάμε για εμάς, για τις ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις προς τους Συμμάχους θα αρχίσουν ξανά σύντομα». Αυτή η δήλωση προαναγγέλλει μια προσωρινή διακοπή των πωλήσεων σε συμμαχικές χώρες, με σκοπό την ενίσχυση των εθνικών αποθεμάτων.

Οι ανησυχίες για τα αποθέματα και οι πρωτοβουλίες

Τον περασμένο μήνα, το Reuters μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει εξαντλήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του σε υψηλής ακρίβειας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Η εξάντληση αυτή συνέβη κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, προκαλώντας ανησυχίες για την ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων απέναντι σε μελλοντικές συγκρούσεις.

Πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ είχαν δημιουργήσει την πρωτοβουλία Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, οι ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν την προμήθεια αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία, δείχνοντας μια συνεργατική προσέγγιση στην παροχή βοήθειας.

Οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στην οικονομία

Οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι στην Ουκρανία και στο Ιράν έχουν προκαλέσει σημαντικούς οικονομικούς κραδασμούς. Την Πέμπτη, οι τιμές του πετρελαίου ανήλθαν σε νέα υψηλά έξι εβδομάδων. Αυτή η άνοδος οφείλεται στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και στις νέες ισραηλινές απειλές κατά της Τεχεράνης, γεγονότα που αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, επιδεινώνοντας την κατάσταση στην αγορά ενέργειας. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επιχείρησε την Τετάρτη να αποδώσει εν μέρει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Ο Μπέσεντ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή περνάμε ένα ενεργειακό σοκ εξαιτίας τόσο του πολέμου στην Ουκρανία διότι, ξέρετε, η Ουκρανία αποφάσισε ότι θέλει να ανατινάξει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές».

Πολιτικές προεκτάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι εξελίξεις στους πολέμους στην Ουκρανία και στο Ιράν, καθώς και οι οικονομικοί κραδασμοί που προκαλούν, ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα μπορούσε να καθορίσει εάν οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ θα διατητήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου την επόμενη χρονιά.

Η σύνδεση μεταξύ των διεθνών συγκρούσεων, της οικονομικής αστάθειας και των εσωτερικών πολιτικών διεργασιών στις ΗΠΑ υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της τρέχουσας κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki