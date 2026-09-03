Η Νορβηγία κατάσχεσε ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για αποζημίωση

Η Νορβηγία προχώρησε στην κατάσχεση ενός ρωσικού πλοίου στην Αρκτική, με στόχο την επιβολή της καταβολής αποζημίωσης ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αποζημίωση αυτή είχε επιδικαστεί στην ουκρανική ενεργειακή εταιρεία Naftogaz, λόγω της κατάσχεσης των περιουσιακών της στοιχείων από τη Μόσχα κατά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα την ενέργεια αυτή, η οποία έλαβε χώρα στα ανοικτά του νορβηγικού αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ.

Η κατάσχεση του «Professor Molchanov»

Το ρωσικό πλοίο, με την ονομασία «Professor Molchanov», κατασχέθηκε στα ανοικτά των ακτών του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ, το οποίο βρίσκεται στην Αρκτική. Την πληροφορία αυτή γνωστοποίησε η αμερικανική δικηγορική εταιρεία Covington, η οποία εκπροσωπεί νομικά την ουκρανική Naftogaz.

Το γραφείο του κυβερνήτη του Σβάλμπαρντ επιβεβαίωσε την κατάσχεση του πλοίου μέσω ανακοίνωσης. Σύμφωνα με αυτή, το «Professor Molchanov» θα παραμείνει στο Σβάλμπαρντ. Ο κυβερνήτης έχει αναλάβει τη φροντίδα του πληρώματος και των επιβατών που βρίσκονται επί του πλοίου, σε συνεργασία με την εταιρεία Trust Arktikugol.

Η αντίδραση της Μόσχας και η θέση της Naftogaz

Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Νορβηγία, Νικολάι Κορτσουνόφ, εξέδωσε ανακοίνωση δηλώνοντας ότι η Μόσχα θα επιδιώξει την απελευθέρωση του πλοίου μέσω νομικών διαύλων. Ο κ. Κορτσουνόφ τόνισε την επιμονή της Ρωσίας για την άμεση απελευθέρωση του πλοίου και τη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο των επιβατών όσο και του πληρώματός του. Δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο.

Η Trust Arktikugol, η οποία συνεργάζεται με τον κυβερνήτη για τη φροντίδα των επιβαινόντων, είναι η ρωσική εταιρεία που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας στο αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ. Η ουκρανική Naftogaz έχει ήδη εξασφαλίσει δικαστικές αποφάσεις για την κατάσχεση δύο ακινήτων της Trust Arktikugol στο Σβάλμπαρντ, συμπεριλαμβανομένου ενός ξενώνα προς ενοικίαση, ωστόσο η Ρωσία έχει ασκήσει ένσταση σε αυτές τις αποφάσεις.

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Naftogaz και της Ρωσίας ξεκίνησε το 2016, όταν η ουκρανική εταιρεία άσκησε αγωγές ζητώντας αποζημίωση για την απαλλοτρίωση της περιουσίας της στην Κριμαία. Η απαλλοτρίωση αυτή συνέβη μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Τον Απρίλιο του 2023, το Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε απόφαση, διατάσσοντας τη Ρωσία να καταβάλει στη Naftogaz το ποσό των 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο ποσό αυτό προστίθενται επίσης τόκοι και δικαστικά έξοδα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη Ρωσική πλευρά.

Το ειδικό καθεστώς του Σβάλμπαρντ

Το αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ, όπου πραγματοποιήθηκε η κατάσχεση, αποτελεί νορβηγικό έδαφος από το έτος 1925. Η γεωγραφική του θέση είναι στρατηγική, καθώς βρίσκεται στον μέσον της απόστασης μεταξύ του Βόρειου Πόλου και της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Το καθεστώς του Σβάλμπαρντ διέπεται από μία συνθήκη που υπογράφηκε το 1920. Η συνθήκη αυτή επιτρέπει σε πολίτες των χωρών που την έχουν υπογράψει, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, να εγκαθίστανται στην περιοχή χωρίς την απαίτηση έκδοσης βίζας.

Με πληροφορίες από: Topontiki