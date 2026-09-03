Φρίκη στη Γαλλία: Άνδρας σκότωσε τους δύο γιους του και την πεθερά του, στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Μια φρικτή οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την ανατολική Γαλλία, καθώς ένας 42χρονος άνδρας σκότωσε τους δύο ανήλικους γιους του, ηλικίας δέκα και έξι ετών, καθώς και την 74χρονη πεθερά του. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης, σε μια απομονωμένη περιοχή, με τον δράστη να στρέφει στη συνέχεια το όπλο στον εαυτό του και να αυτοκτονεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος βιντεοσκόπησε τη σκηνή και έστειλε το υλικό στην εν διαστάσει σύζυγό του, με την οποία βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού.

Η τραγωδία στην ανατολική Γαλλία

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης, σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της χώρας. Συγκεκριμένα, η περιφραγμένη έκταση με ξερολιθιά εντοπίζεται ανάμεσα σε αμπελώνες και δάση, στους λόφους πάνω από το Ζι, μια πόλη περίπου 1.000 κατοίκων. Το Ζι απέχει 30 χιλιόμετρα βόρεια της Μπεζανσόν, στην ανατολική Γαλλία, δημιουργώντας ένα απομονωμένο σκηνικό για το φρικτό έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου το πρωί μετά το περιστατικό, η οικογένεια διέμενε σε ένα μπανγκαλόου τοποθετημένο στο οικόπεδο. Αυτό βρισκόταν δίπλα στην κύρια κατοικία τους, η οποία ήταν υπό κατασκευή. Στον ίδιο χώρο υπήρχαν επίσης μια υπέργεια πισίνα και μια κούνια, στοιχεία που υποδηλώνουν την παρουσία παιδιών στην περιοχή.

Τα θύματα και ο εντοπισμός των σορών

Κατά την άφιξη των αστυνομικών αρχών στον τόπο της τραγωδίας, εντοπίστηκαν τα πτώματα τεσσάρων ατόμων. Ο εισαγγελέας του Βεσούλ, Αρνό Γκρεσούρ, δήλωσε σε δελτίο Τύπου ότι βρέθηκαν νεκροί δύο αγοριών, ηλικίας δέκα και έξι ετών, ο 42χρονος πατέρας τους, καθώς και η 74χρονη μητέρα της συζύγου του δράστη.

Τα σώματα των δύο ενηλίκων, του 42χρονου πατέρα και της 74χρονης πεθεράς, εντοπίστηκαν μέσα στο μπανγκαλόου. Αντίθετα, τα πτώματα των δύο ανήλικων παιδιών βρέθηκαν σε ένα επαγγελματικό όχημα, το οποίο ήταν παρκαρισμένο έξω από την κατοικία. Όλα τα θύματα, δηλαδή τα δύο παιδιά και ο 42χρονος άνδρας, φαίνεται να έχουν σκοτωθεί με κυνηγετικό όπλο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών.

Η υπόθεση των αρχών και το κίνητρο

Ο εισαγγελέας Αρνό Γκρεσούρ ανέφερε ότι, εν αναμονή των επίσημων νεκροψιών των τεσσάρων σορών, η επικρατέστερη υπόθεση σε αυτό το στάδιο της έρευνας είναι ότι ο πατέρας διέπραξε τις δολοφονίες. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι ο 42χρονος, ο οποίος βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού από τη σύζυγό του, σκότωσε τα τρία άλλα άτομα πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Μια επιπλέον πληροφορία προέκυψε από έναν άνδρα που συνάντησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου κοντά στον τόπο της τραγωδίας. Ο άνδρας αυτός αυτοπροσδιορίστηκε ως ξάδερφος του πατέρα και δήλωσε ότι ο δράστης διέπραξε το φρικτό έγκλημα τη στιγμή που η πεθερά του είχε έρθει για να παραλάβει τα παιδιά, υποδεικνύοντας μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την εκδήλωση της βίας.

Το βίντεο-μήνυμα και η έρευνα

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενικών προσώπων, ο δράστης βιντεοσκόπησε τη σκηνή του εγκλήματος. Αμέσως μετά, έστειλε το βίντεο στην εν διαστάσει σύζυγό του, συνοδεύοντάς το με ένα γραπτό μήνυμα που έγραφε: «Αυτό σου αξίζει». Στη συνέχεια, προώθησε το ίδιο βίντεο και στους αδελφούς του, διαδίδοντας το φρικτό υλικό.

Η αποστολή του βίντεο στην οικογένειά του επιβεβαιώθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από μια πηγή που βρίσκεται κοντά στην υπόθεση, ενισχύοντας την εκδοχή των αρχών. Ο εισαγγελέας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι συνθήκες και τα αίτια αυτής της τραγικής οικογενειακής υπόθεσης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των νεκροψιών.

Με πληροφορίες από: News.gr