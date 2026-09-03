Αγγλία: Από ποια ηλικία επιτρέπεται σε ένα παιδί να πηγαίνει μόνο του στο σχολείο

Καθώς πλησιάζει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πολλοί γονείς στην Αγγλία αναρωτιούνται αν έχει έρθει η στιγμή να επιτρέψουν στα παιδιά τους να μετακινούνται μόνα τους προς και από το σχολείο. Η νομοθεσία της χώρας δεν προβλέπει συγκεκριμένη ηλικία για αυτό το ζήτημα, αφήνοντας την ευθύνη της απόφασης στους γονείς.

Η απουσία συγκεκριμένου ορίου ηλικίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αγγλική νομοθεσία δεν καθορίζει συγκεκριμένη ηλικία από την οποία ένα παιδί μπορεί να πηγαίνει ή να επιστρέφει μόνο του από το σχολείο. Η απόφαση αυτή επαφίεται στους γονείς, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν την ωριμότητα και την υπευθυνότητα του παιδιού τους, ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει τη διαδρομή χωρίς συνοδεία.

Η Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Παιδιών (NSPCC) έχει δημοσιεύσει οδηγίες για τους γονείς, ώστε να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πότε το παιδί τους είναι έτοιμο για αυτή τη μετάβαση. Οι ειδικοί της οργάνωσης υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της λήψης υπόψη πρακτικών παραγόντων, όπως η απόσταση της διαδρομής και το περιβάλλον.

Οδηγίες και πρακτικές συμβουλές

Η Gail Sayles, υπεύθυνη τοπικών εκστρατειών της NSPCC, ανέφερε στο Yahoo UK ότι συνήθως πολλοί γονείς αρχίζουν να επιτρέπουν στα παιδιά τους να πηγαίνουν μόνα τους στο σχολείο περίπου στην ηλικία των εννέα έως 11 ετών. Ωστόσο, τόνισε ότι «δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους» και ότι είναι κρίσιμο να λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη διαδρομή που θα ακολουθήσει το παιδί.

Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση πολυσύχναστων δρόμων και του συνολικού χρόνου που απαιτείται για να φτάσει το παιδί στον προορισμό του. Επιπλέον, οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένα σχολεία έχουν δικούς τους κανονισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να απαγορεύουν σε παιδιά κάτω των οκτώ ετών να επιστρέφουν μόνα τους στο σπίτι χωρίς τη συνοδεία γονέα ή μεγαλύτερου αδελφού. Συνιστάται στους γονείς να ελέγχουν τους σχετικούς κανονισμούς του σχολείου πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Η σημασία της σταδιακής μετάβασης

Η κ. Sayles προτείνει τη διεξαγωγή δοκιμαστικών διαδρομών, όπου οι γονείς περπατούν μαζί με το παιδί τους τη διαδρομή, ώστε αυτό να εξοικειωθεί με το τι θα συναντήσει. Εξήγησε ότι το να ξεκινήσει ένα παιδί να πηγαίνει μόνο του στο σχολείο για πρώτη φορά μπορεί να είναι αρκετά τρομακτικό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για ένα νέο σχολείο ή αν δεν έχει κοντά του τη συνηθισμένη παρέα φίλων του.

Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να αποφύγουν την απότομη μετάβαση. Ένα πρώτο βήμα είναι να πραγματοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδρομή μαζί με το παιδί αρκετές φορές. Στη συνέχεια, μπορούν να κάνουν δοκιμαστικές διαδρομές, επιτρέποντας στο παιδί να εξοικειωθεί με τον δρόμο, τις διαβάσεις και τα πιθανά σημεία κινδύνου. Μια άλλη χρήσιμη πρακτική είναι να αρχίσει το παιδί να κάνει μικρές, ανεξάρτητες διαδρομές, όπως μέχρι ένα κοντινό κατάστημα ή το σπίτι ενός φίλου, προτού αναλάβει τη διαδρομή προς το σχολείο.

Με πληροφορίες από: dnews.gr