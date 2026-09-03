Ένας άνδρας στη Δανία ανακάλυψε τον μεγαλύτερο θησαυρό των Βίκινγκ στον κήπο του

Μια συνηθισμένη εργασία στον κήπο ενός σπιτιού στη βόρεια Δανία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις της χώρας. Ένας άνδρας στην περιοχή του Ρέμπιλντ, ενώ έσκαβε το έδαφος για να κατασκευάσει μια νέα βεράντα, εντόπισε κάτω από το χώμα έναν τεράστιο θησαυρό που χρονολογείται από την εποχή των Βίκινγκ. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη συλλογή ασημένιων αντικειμένων των Βίκινγκ που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στη Δανία.

Η απρόσμενη ανακάλυψη στο Ρέμπιλντ

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθάριζε το σημείο από χορτάρια, πέτρες και χαλίκι, όταν η πηρούνα που χρησιμοποιούσε χτύπησε πάνω σε κάτι μεταλλικό. Αρχικά, πίστεψε ότι επρόκειτο για κάποιο παλιό σίδερο ή ένα κομμάτι φράχτη. Ωστόσο, όταν άρχισε να σκάβει με τα χέρια του, συνειδητοποίησε ότι είχε μπροστά του κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο ίδιος δήλωσε: «Θα έπρεπε να ήταν απλώς μερικές ώρες σκληρής κηπουρικής για να αφαιρέσω το επίμονο χορτάρι, τις πέτρες και το χαλίκι, ώστε να φτιάξω μια καινούργια πλακόστρωτη βεράντα, αλλά κατέληξε να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής μου. Μετά από μισή ώρα σκάψιμο, η πηρούνα κήπου χτύπησε σε κάτι που έβγαζε έναν παράξενο ήχο. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν παλιό σίδερο ή σύρμα και μερικά θραύσματα αγγείων, αλλά όταν άρχισα να σκάβω με τα χέρια μου, έβγαζα το ένα μεταλλικό αντικείμενο μετά το άλλο. Μετά από λίγο, καθώς δούλευα προσεκτικά, συνειδητοποίησα ότι ήταν κοσμήματα, νομίσματα και ράβδοι αργύρου».

Το μέγεθος και η σύνθεση του θησαυρού

Ο θησαυρός φτάνει συνολικά τα 18,5 κιλά και αποτελείται από περίπου 700 αντικείμενα και θραύσματα. Η ανακάλυψη αυτή είναι σχεδόν τριπλάσια σε βάρος από τον θησαυρό του Terslev, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε το σχετικό ρεκόρ με 6,5 κιλά ασημένιων ευρημάτων. Τα ευρήματα χρονολογούνται από τον 10ο αιώνα.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν περιλαμβάνονται ασημένιες ράβδοι, βραχιόλια, 47 νομίσματα – ολόκληρα και κομμάτια – καθώς και κομμάτια κομμένου αργύρου. Ιδιαίτερη θέση στα ευρήματα κατέχει και ένα μικροσκοπικό σφυρί του Θορ, το γνωστό Μγιόλνιρ.

Λεπτομέρειες των ευρημάτων

Ο θησαυρός είχε τοποθετηθεί αρχικά μέσα σε ένα πήλινο αγγείο. Περίπου 320 αντικείμενα, συνολικού βάρους 6,4 κιλών, βρέθηκαν ακόμη στο εσωτερικό του αγγείου. Τα υπόλοιπα αντικείμενα είχαν διασκορπιστεί στο έδαφος γύρω από το αγγείο.

Μεταξύ των πιο ενδιαφερόντων ευρημάτων είναι μία ασημένια ράβδος πάνω στην οποία υπάρχει μια ρουνική επιγραφή. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η επιγραφή ενδέχεται να διαβάζεται ως «hutu». Ωστόσο, δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα την ακριβή σημασία της. Μία από τις εκδοχές που εξετάζονται είναι ότι πρόκειται για όνομα προσώπου ή για κάποιο σημάδι που δήλωνε την ιδιοκτησία του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Η σημασία της ανακάλυψης για την εποχή των Βίκινγκ

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε το Μουσείο της Βόρειας Γιουτλάνδης, την τοπική αρχή μουσείων στην περιοχή του Ρέμπιλντ, η ανακάλυψη αυτή προσφέρει μια «σπάνια οπτική όσον αφορά στην οικονομία ασημιού των Βίκινγκ». Το μέταλλο εκείνη την εποχή είχε ανταλλακτική αξία και χρησιμοποιούνταν ευρέως για εμπόριο, πληρωμές και αποθήκευση πλούτου.

Αρχαιολόγος του Μουσείου επεσήμανε ότι, πέρα από το να φωτίζει το εμπόριο και τον πλούτο της εποχής των Βίκινγκ, ο θησαυρός παρέχει σημαντικά στοιχεία για μια κοινωνία που διέρχεται βαθιά πολιτική και θρησκευτική αλλαγή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader