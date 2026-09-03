Το ουκρανικό στο προσκήνιο: Μόσχα και Κίεβο βλέπουν «ευκαιρία επίλυσης» και «νέα δυναμική»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι διακρίνει μια ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, το Κίεβο, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα, εξέφρασε την προσδοκία για «νέα δυναμική» στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν μια σπάνια αισιόδοξη εκτίμηση από τις εμπλεκόμενες πλευρές, μετά από τεσσεράμισι χρόνια φονικής σύγκρουσης.

Δηλώσεις Πούτιν για την ειρήνη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ που διεξάγεται στη ρωσική Άπω Ανατολή, τόνισε την ύπαρξη ευκαιρίας για επίτευξη συμφωνίας. Δήλωσε ότι ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ωστόσο, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι το πρόβλημα πρέπει τελικά να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση, δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία. Εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς οποιονδήποτε προσπαθεί να συμβάλει σε μια διευθέτηση, επαναλαμβάνοντας την άποψή του ότι «Υπάρχει μια ευκαιρία; Κατά τη γνώμη μου, ναι, υπάρχει».

Η θέση του Κιέβου

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο ότι πιστεύει πως υπάρχει πλέον μια νέα δυναμική στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Αναφέρθηκε στην επιστροφή μιας ενεργού φάσης πολιτικής και διπλωματικής δέσμευσης σε πολλές πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο.

Ο Σιμπίχα δεν προχώρησε σε περαιτέρω επεξηγήσεις, λέγοντας απλώς στους δημοσιογράφους να «παρακολουθούν ειδήσεις». Η δήλωσή του έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις προοπτικές ειρήνης είναι σπάνιες και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης.

Εντάσεις και προηγούμενες συνομιλίες

Η τρέχουσα σύγκρουση στην Ευρώπη διαρκεί τεσσεράμισι χρόνια και χαρακτηρίζεται ως η φονικότερη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι τελευταίες συναντήσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο.

Έκτοτε, με την προσοχή των ΗΠΑ να έχει στραφεί στον πόλεμο στο Ιράν, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις μεγάλης εμβέλειας αεροπορικές επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος η μία της άλλης. Επιπλέον, οι εχθροπραμίες στη θάλασσα έχουν κλιμακωθεί απότομα, με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές σε λιμάνια και στην εμπορική ναυσιπλοΐα, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών των σιτηρών.

Εμπόδια και αλληλοκατηγορίες

Παρά τις δηλώσεις περί ευκαιρίας και δυναμικής, ούτε ο Πούτιν ούτε ο Σιμπίχα παρέθεσαν συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους μπορεί να αναμένεται πρόοδος. Αντιθέτως, ο ηγέτης του Κρεμλίνου ανέφερε ότι οι πιο πρόσφατες ενέργειες της Ουκρανίας αποτελούν εμπόδιο στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, καθώς και οι «φερόμενες απειλές για επιθέσεις σε πολιτικά αεροσκάφη», συνιστούν «πράξεις κρατικής τρομοκρατίας». Αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με τον ίδιο, «περιπλέκουν τις προοπτικές για διμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες».

Η θέση Ζελένσκι για τις επιθέσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρίες ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) έχει καταστήσει επικίνδυνους τους ρωσικούς ουρανούς.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι η Ουκρανία θα θέσει στο στόχαστρο μόνο ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δεν θα απειλήσει πολιτικά αεροσκάφη. Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στις κατηγορίες της Ρωσίας και σκιαγραφεί την πολυπλοκότητα της κατάστασης στο πεδίο των μαχών και των διπλωματικών προσπαθειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki